الجيش: توقيف 90 سوريًا لتجولهم داخل لبنان بطريقة غير شرعية ومواطن في طرابلس بجرم إطلاق نار وسلب

أعلنت قيادة الجيش في بيان ان "وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات أوقفت في مناطق: القرعون وخربة قنافار – البقاع الغربي، جب فرح، كفر مشكي، ضهر الأحمر، الوادي، كوكبا وراشيا الوادي – راشيا، وبريح – الشوف، ٩٠ سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية".

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة طرابلس المواطن (ز.س.) لإطلاقه النار باتجاه أشخاص وإصابتهم ومحاولته سلبهم، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.