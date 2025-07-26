الجيش الإسرائيلي: فتح ممرات إنسانية آمنة وتجديد إسقاط المساعدات من الجو بغزة الليلة

أعلن المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي، أنّ "بناءً على توجيهات المستوى السّياسي، وفي ختام تقييم الوضع مساء اليوم، بدأ الجيش سلسلة عمليّات لتحسين الاستجابة الإنسانيّة في ​قطاع غزة​".

وأوضح في تصريح، أنّ "في إطار ذلك، سيتم تجديد إسقاط المساعدات الإنسانيّة من الجوّ هذه اللّيلة (السبت)، في إطار الجهود لنقل المساعدات الإنسانيّة إلى داخل قطاع غزة"، موضحةً أنّ "عمليّة إسقاط المساعدات من الجوّ ستجري بالتعاون بين منظّمات دوليّة والجيش. وفي إطار عمليّة الإسقاط، سيتم إسقاط سبع منصّات للمساعدات تحتوي على طحين وسكر ومعلّبات غذائيّة، سيتم توفيرها من المنظّمات الدّوليّة".

وأشار أدرعي إلى أنّه "تقرَّر أيضًا أن يتم تحديد ممرّات إنسانيّة يُسمح فيها لقوافل الأمم المتّحدة والمنظّمات الدّوليّة بالتحرّك الآمن، لغرض إدخال المواد الغذائيّة والأدوية"، لافتًا إلى أنّ "الجيش يستعد لفترات من تعليق موقّت للأعمال العسكريّة لأغراض إنسانيّة في المناطق الّتي تشهد اكتظاظ من السّكان، وسيواصل العمل في المناطق الّتي يعمل فيها، لتطهيرها وتعميق الأنشطة لتحييد العناصر والبنى الإرهابيّة".

وزعم أنّ "خلال الأسبوع الأخير فقط، تم تفريغ حمولة أكثر من 250 شاحنة مساعدات، انضمّت إلى حمولة مئات الشّاحنات الّتي تنتظر لتوزيع حمولتها من قبل الأمم المتحدة والمنظّمات الدّوليّة. كما تم توزيع حمولة ما يقارب 600 شاحنة من قبل الأمم المتحدة ومنظّمات الإغاثة الدّوليّة".