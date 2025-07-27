الجيش الإسرائيلي اقتحم سفينة "حنظلة" المتجهة إلى غزة

أفادت قناة "الجزيرة" بأنّ "الجيش الإسرائيلي اقتحم سفينة "حنظلة" المتجهة إلى ​قطاع غزة​". وكان قد أشار ناشطون على متن السّفينة التابعة لتحالف أسطول الحرّيّة، منذ بعض الوقت، إلى أنّ "سفينتَين حربيّتَين إسرائيليّتَين تقتربان من السّفينة".

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