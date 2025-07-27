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حكومة غزة: الاحتلال يرتكب جريمة قرصنة بحرية باقتحام حنظلة

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حكومة غزة: الاحتلال يرتكب جريمة قرصنة بحرية باقتحام حنظلة

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القاهرة - سامية سيد - أدان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، انتهاكات الاحتلال الاسرائيلى، موضحة " الاحتلال يرتكب جريمة قرصنة بحرية جديدة باقتحام السفينة "حنظلة".

وتابع بيان الحكومة بغزة، ندين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لسفينة حنظلة التي كانت تسعى لكسر الحصار على غزة، ونطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف عاجل وحازم ضد هذا العدوان.

ونحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة المشاركين على متن السفينة حنظلة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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