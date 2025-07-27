شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. 100 ألف طفل ورضيع يواجهون الموت نتيجة انعدام الغذاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، خيمة للنازحين بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر اليوم إلى 58 شهيدًا بينهم 18 من منتظري المساعدات.وفي السياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية بوجود أكثر من 100 ألف طفل ورضيع يواجهون الموت الوشيك نتيجة انعدام حليب الأطفال والمكملات الغذائية بشكل كامل في القطاع، وذلك جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية.