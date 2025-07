شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني وترامب يبحثان التطورات في غزة وسوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي أمس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجمل المستجدات في المنطقة، وخاصة التطورات في غزة وسوريا.وجدد الملك عبدالله الثاني ضرورة بذل كل الجهود لوقف الحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات لجميع مناطق القطاع للتخفيف من الأوضاع الخطيرة والمأساوية. وأشار إلى أن الأردن مستمر بالعمل إلى جانب الولايات المتحدة والدول الفاعلة لتحقيق السلام الذي يضمن أمن واستقرار المنطقة بأكملها.