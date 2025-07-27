شكرا لقرائتكم خبر عن الشرع وماكرون يبحثان القضايا الإقليمية ومستجدات الأوضاع في سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال اتصال هاتفي، اليوم، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مستجدات الوضع في سوريا، وسبل دعم مسارات الاستقرار والحل السياسي.

وناقش الجانبان خلال الاتصال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق وفتح قنوات حوار مشتركة، لمتابعة الملفات الإنسانية والاقتصادية والسياسية، ضمن إطار يحترم السيادة السورية.