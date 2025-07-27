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الشرع وماكرون يبحثان القضايا الإقليمية ومستجدات الأوضاع في سوريا

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واس - دمشق 0 تبليغ

الشرع وماكرون يبحثان القضايا الإقليمية ومستجدات الأوضاع في سوريا

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الدمام - شريف احمد - بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال اتصال هاتفي، اليوم، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مستجدات الوضع في سوريا، وسبل دعم مسارات الاستقرار والحل السياسي.
وناقش الجانبان خلال الاتصال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق وفتح قنوات حوار مشتركة، لمتابعة الملفات الإنسانية والاقتصادية والسياسية، ضمن إطار يحترم السيادة السورية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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