ذكرت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، أنّ "المدعو "و. ش." أقدم مساء اليوم على خطف امرأة سوريّة وابنتها البالغة من العمر ثلاثة أشهر، في بلدة ​كفرزبد​ في السّلسلة الشّرقيّة. وقد حضرت قوّة من مديرية المخابرات في البقاع وعملت على ملاحقته، واشتبكت القوّة مع الخاطف واستطاعت تحرير المرأة، فيما العمل جارٍ على تحرير الطّفلة وملاحقة الفاعل لتوقيفه".

كانت هذه تفاصيل خبر المخابرات حررت امرأة سورية خُطفت في كفرزبد والعمل جار على تحرير طفلتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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