شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبهة الوطنية" يُكرم طالبة من ذوي الهمم لحصولها على 90٪ بالثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

كرّم حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنوفية الطالبة أسماء، من ذوي الهمم، بعد تفوقها في الثانوية العامة وحصولها على نسبة 90٪؜، تقديرًا لإرادتها القوية وتفوقها رغم التحديات.

وأشاد النائب أحمد حجازي، أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، بالطالبة، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا مُلهمًا للإصرار والتحدي، ونقل لها تهنئة الأمانة المركزية للحزب، مؤكدًا أن الحزب يقدم كل أشكال الدعم والرعاية للمتفوقين، خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد "حجازي" أن أسماء تمثل قدوة لغيرها من الطلاب، ورسالة أمل بأن الإرادة تصنع المستحيل، مشيرًا إلى أن الحزب يضع ملف ذوي الهمم على رأس أولوياته، ويعمل على تمكينهم وتعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات، دعمًا لرؤية الدولة في بناء جمهورية جديدة لا تُهمش أحدًا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي عقده الخرب في محافظة المنوفية، لدعم مرشح الحزب لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 محمد موسى علي المقعد الفردي، والذي حضره عدد كبير من قيادات الحزب، أبرزهم النائب أحمد حجازي، أمين الحزب بالمحافظة، شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق وأمين الشئون الدينية بالحزب، النائب إبراهيم رفيع، أمين مساعد التنظيم بالحزب، النائب عادل عبد الفضيل، أمين العمال بالحزب، اللواء أحمد سعد، أمين العضوية بالحزب، اللواء أحمد ضيف صقر، أمين إدارة الأزمات والتدخلات العادلة بالحزب، ومحمد موسى، مرشح الحزب لانتخابات مجلس الشيوخ على المقعد الفردي، وعدد كبير من أبناء المحافظة.

"الجبهة الوطنية" يُكرم الطالبة أسماء من ذوي الهمم

"الجبهة الوطنية" يُكرم الطالبة أسماء من ذوي الهمم

"الجبهة الوطنية" يُكرم الطالبة أسماء من ذوي الهمم