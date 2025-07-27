"الجماعة الإسلامية": لا نملك مخيمات تدريب مسلحة بلبنان وملتزمون بالاستقرار الأمني

أشارت "​الجماعة الإسلامية​"، إلى أنّ "بعض الصّحف والمواقع الإكترونيّة ووسائل الإعلام تناولت خبرًا مفاده أنّ الجيش فكّك مخيّمًا تدريبيًّا مسلّحًا في منطقة ​عاليه​، عائدًا للجماعة الإسلاميّة".

وأوضح في بيان، أنّ "الجماعة لا تملك مخيّمات تدريب مسلّحة في أي مكان من ​لبنان​، ولا تسعى إلى ذلك، وهي ملتزمة بالسّلم الأهلي والاستقرار الأمني"، مؤكّدةً "تعاونها وتنسيقها مع الأجهزة المعنيّة في لبنان لترسيخ ذلك، فضلًا عن أنّها ترفض تقديم أية ذريعة للعدو الإسرائيلي للاستمرار في عدوانه على لبنان".

ولفتت الجماعة إلى "أنّها أكّدت مرارًا على دعوتها لاعتماد استراتيجيّة دفاعيّة، تنسجم مع ما جاء في خطاب رئيس الجمهوريّة لناحية الأمن الوطني ومستلزماته"، وطلبت من وسائل الإعلام "الدّقّة والمسؤوليّة في تناول الأخبار، لما لذلك من تداعيات على أمن وحياة المواطنين والمؤسّسات".