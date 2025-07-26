جنبلاط: احتفاظ حزب الله بسلاح ثقيل سيجلب الويلات على لبنان والحكومة فككت الجزء الأكبر من ترسانته

اعتبر الرّئيس السّابق للحزب "التقدّمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، أنّ "تصرّفات بعض الدّروز في لبنان وسوريا ستؤدّي إلى عزل الطّائفة"، معلنًا "أنّني لا أوافق على تشكيل ما يُسمّى بجيش السويداء، لأنّه يعني التقسيم".
وأكّد في حديث لقناة "العربيّة"، أنّ "على "حزب الله" أن يقتنع بأنّ احتفاظه بسلاح ثقيل سيجلب الويلات على لبنان"، مبيّنًا أنّ "الحكومة اللبنانية فكّكت الجزء الأكبر من ترسانة الحزب في جنوب لبنان، لكن الأمن لا يستطيع حتّى الآن تفكيك سلاح "حزب الله" في شمال الليطاني ومناطق أخرى".
وأشار جنبلاط، في حديث لقناة "الحدث"، إلى أنّ "الشّيخ حكمت الهجري حاول الاستفراد بالقرار في السويداء، والأمور تدهورت هناك عندما حاول البعض الدّخول بالمجهول ونادى بحكم محلّي"، موضحًا أنّ "الأمور هادئة اليوم في السويداء، لكن لا بدّ من حلّ من أجل سوريا موحّدة". وشدّد على أنّ "بعض فصائل السّويداء ارتكبت جرائم بحق أهلنا من العشائر، ويجب معالجة الأمور في السّويداء والدّخول في مصالحة".
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