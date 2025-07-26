شكرا لقرائتكم خبر عن أهمها تقليل خطر الإصابة بالسرطان.. فوائد تناول التفاح لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

يتمتع التفاح بفوائد صحية متعددة، مثل إمكانية خفض من احتمالية الإصابة بالسرطان والسكر وأمراض القلب، كما يساعد التفاح على إنقاص الوزن وتحسين صحة الأمعاء والدماغ، بحسب موقع تايمز ناو.

نظراً لغناه بالمركبات الكيميائية النباتية، بما في ذلك الكيرسيتين والكاتشين والفلوريزين وحمض الكلوروجينيك - وهي مضادات أكسدة قوية - يحمي التفاح جسمك من الجذور الحرة التي تؤدي إلى أمراض نمط الحياة المهددة للحياة، مثل السرطان.

الفوائد الصحية لتناول التفاح تعزيز فقدان الوزن

التفاح غني بالألياف والماء، وهو فاكهة مُشبِعة. تشير الدراسات إلى أن تناول تفاحة كاملة يوميًا لا يزيد الشعور بالشبع فحسب، بل يُقلل أيضًا من سرعة إفراغ المعدة - أي معدل إفراغ المعدة مما يُشعرك بالجوع.

ووفقًا للخبراء، يُخفض التفاح أيضًا مؤشر كتلة الجسم - وهو عامل خطر مُرتبط بالوزن للإصابة بأمراض القلب وللبوليفينولات الموجودة في التفاح تأثيرات مُضادة للسمنة.

ينظم صحة القلب

تناول التفاح يُساعد على تنظيم صحة القلب والأوعية الدموية وتعزيزها، تشير الأبحاث إلى أن تناول 100 إلى 150 جرامًا يوميًا من التفاح الكامل يرتبط بخفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، وذلك بفضل الألياف القابلة للذوبان الغنية بها، كما تُقلل مضادات الأكسدة من احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية.

تعزيز صحة الأمعاء

البكتين - وهو نوع من الألياف الموجودة في التفاح - هو مادة بريبيوتيكية تُساعد على تنظيم صحة الأمعاء، يقول الأطباء إن البكتين يصل إلى القولون سليمًا، مما يُعزز نمو البكتيريا النافعة، إذ لا يُمكن هضمه، كما يُحسّن نسبة البكتيريا العصوية إلى البكتيريا الفيرميكوتس - وهما النوعان الرئيسيان من البكتيريا الموجودة في الأمعاء.

يقوي دماغك

يساعد الكيرسيتين الموجود في التفاح على حماية الدماغ من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي، ووفقًا للدراسات، يتمتع الكيرسيتين بخصائص وقائية ضد الاضطرابات الإدراكية وأمراض مثل الزهايمر.

يساعد في علاج أمراض الجهاز الهضمي

تناول التفاح يُساعد أيضًا على تقليل احتمالية الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي، مثل مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)، وعلاجها.

ووفقًا للأطباء، يُساعد التفاح الجسم على هضم الطعام بشكل أفضل، مما قد يُساعد في علاج الإمساك ولكن قد يعتمد مدى التأثير على نوع التفاح الذي تتناوله.

يساعد في مكافحة الحساسية

قشرة التفاحة مغذية تمامًا كاللب، فهي غنية بمضاد الأكسدة كيرسيتين، الذي ينظم جهاز المناعة ويُقلل الالتهابات. ولذلك، ووفقًا للخبراء، فإن التفاح فعال للغاية في علاج المراحل المتأخرة من الربو القصبي.

القيمة الغذائية والسعرات الحرارية للتفاح

التفاح هو فاكهة غنية بالعناصر الغذائية ويحتوي على الكثير من العناصر الغذائية في كل وجبة، ووفقا للإرشادات الغذائية الحالية، ينبغي تناول فاكهة كاملة، مثل التفاح، يوميًا لتحقيق أقصى فائدة، يعد التفاح أيضًا مصدرًا غنيًا بالبوليفينولات، ورغم أن ملصقات التغذية لا تذكر هذه المركبات النباتية، إلا أنها على الأرجح مسؤولة عن معظم الفوائد الصحية التي توفرها هذه الفاكهة.

للاستفادة القصوى من التفاح، اترك قشرته، يحتوي القشر على نصف ألياف الفاكهة ومعظم مركباتها المتعددة الفينول.

تحتوي التفاحة متوسطة الحجم عادةً على ما بين 95 و100 سعرة حرارية؛ إلا أن العدد الدقيق يختلف باختلاف حجم الفاكهة وتنوعها. قد تحتوي التفاحة الصغيرة على حوالي 52 سعرة حرارية، بينما قد تحتوي التفاحة الكبيرة على حوالي 125 سعرة حرارية.

