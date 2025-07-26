شكرا لقرائتكم خبر عن ما اضطرابات النوم المرتبطة بالإكزيما؟ ونصائح لإدارة الحالة والان مع تفاصيل الخبر

ترتبط الإصابة بالتهاب الجلد التأتبي، أو ما يطلق عليها الإكزيما الجلدية، بعدد من اضطرابات النوم، وذلك بسبب صعوبة السيطرة على أعراضها ليلا، مثل الحكة والتهيج والاستيقاظ المُستمر، مما يؤدى إلى صعوبة في النوم.

وبحسب موقع "Very well mind" يمكن بتعديلات بسيطة على نظام الحياة اليومى، يمكن السيطرة على أعراض الأكزيما المتفاقمة ليلا، وبالتالى تحسن النوم.

العلاقة بين التهاب الجلد التأتبي والنوم

أظهرت الأبحاث أن المصابين بالتهاب الجلد التأتبي "الإكزيما الجلدية"، أكثر عرضة لمشاكل النوم، بما في ذلك صعوبة الخلود إلى النوم والاستمرار فيه، وتشير التقديرات إلى أن ما بين 33% و90% من البالغين المصابين بالتهاب الجلد التأتبي يعانون أيضًا من اضطرابات النوم نتيجةً لحالتهم.

ويمكن أن تؤدي الحكة الليلية المتزايدة، وحساسية الجلد، والالتهابات، والمحفزات البيئية إلى تفاقم الأمور، وبالتالي فإن الافتقار إلى النوم المريح يمكن أن يؤدي إلى زيادة تواتر وشدة نوبات مرض الزهايمر.

وتعد الحكة التي تميز هذه الحالة، هي السبب الرئيسي وراء الاضطرابات في النوم، ولكن مرض الزهايمر يمكن أن يؤثر أيضًا على النوم بطرق أخرى، بما في ذلك مقدار النوم الذي تحصل عليه ومدى انتعاش هذا النوم بالفعل.

كيف تؤثر الإكزيما على جودة النوم؟

لا تؤثر الاكزيما على الجلد فحسب، بل على الجسم بأكمله، بما في ذلك النوم، لأن الحكة وعدم الراحة يُصعّبان النوم، وحتى بعد النوم، قد تُوقظك الرغبة في الحكّ مرارًا وتكرارًا طوال الليل.

ويمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى زيادة الالتهاب، مما يؤدي إلى تفاقم الأعراض، وربما إلى نوم أسوأ، وكلما ازداد الحرمان من النوم، ازدادت أعراض الإكزيما التي خلال النهار.

اضطرابات النوم الشائعة المرتبطة بالإكزيما

غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب الجلد التأتبي من:

الاستيقاظ المتكرر بسبب تهيج الجلد.

انخفاض جودة النوم: التهيج الناتج عن حالة الجلد لدينا قد يمنع من الحصول على النوم العميق

النعاس والتعب أثناء النهار: غالبًا ما يجعل قلة النوم في الليل الأشخاص يشعرون بالانزعاج والخمول وعدم القدرة على التركيز في اليوم التالي

لماذا تتفاقم أعراض الإكزيما في الليل؟

يوجد عدد من الأسباب التى تؤدى إلى تفاقم أعراض الاكزيما ليلا، وهى:

ارتفاع درجة حرارة الجلد وفقدان الرطوبة



تؤدي بيئات النوم الحارة إلى التعرق، مما يجعل الحكة أسوأ، خاصة أن درجة حرارة الجسم ترتفع ليلًا، تحديدا عند الاستلقاء تحت الأغطية، فقد يزيد ذلك من تهيج الجلد وحكة الجلد. إذا شعرت بحرارة شديدة أثناء نومك، فقد تستيقظ ثم تجد صعوبة في العودة إلى النوم مع اشتداد الحكة المرتبطة بالتهاب الجلد التحسسي.

فقدان الجلد رطوبته أثناء النوم

في الليل يكون الجلد أكثر عرضة لفقدان الماء والحساسية، ويمكن أن يؤدي انخفاض الرطوبة ودرجات الحرارة الباردة إلى جفاف الجلد، مما يؤدي إلى زيادة الحكة وتفاقم الأعراض، مما يُصعّب النوم"، ومن ناحية أخرى، يمكن أن تُحفّز الحرارة الزائدة والرطوبة العالية التعرق والتهيج، مما يزيد من التهاب الجلد المُعرّض للإكزيما".

المحفزات البيئية

تلعب بيئتك أيضًا دورًا كبيرًا في جودة نومك ، خاصةً إذا كنت تعاني من الإكزيما، تشمل العوامل الشائعة التي قد تزيد من تفاقم الحكة: العفن، ووبر الحيوانات الأليفة، وعث الغبار، والأقمشة القاسية، وبقايا المنظفات على ملاءاتك وبطانياتك.

قلة التشتيت

لأن التركيز على الليل أقل، فمن الطبيعي أن تُركز عقولنا على كل تهيج أو انزعاج محتمل، فساعات الليل الهادئة والخالية من أي مُشتتات تُبرز كل تلك الأحاسيس الجافة والمُهيجة والحكة على بشرتك، مقارنة بالنهار، حيث تُغمرنا جميع أنواع المُشتتات لأن عقولنا مُنشغلة بالعمل والدراسة والأسرة والأصدقاء وغيرها من الأنشطة التي تُلفت الانتباه، ولأننا نفتقد هذه المشتتات ليلًا. وبمجرد أن تبدأ بالحكة، قد يصعب عليك التوقف.

نصائح للحصول على نوم جيد فى ظل تواجد الإكزيما إنشاء بيئة نوم مثالية

الهدف هو جعل غرفة نومك مكانًا تشعر فيه بشرتك بالراحة، لا بالتهيج. بعض التغييرات البسيطة قد تُخفف تهيج البشرة بشكل كبير.

اختر درجة حرارة الغرفة المناسبة: تأكد من عدم ارتفاع درجة حرارة جسمك أو انخفاضها ليلًا. ينصح الخبراء بأن تتراوح درجة حرارة غرفة النوم المثالية ليلًا بين 18 و21 درجة مئوية للمساعدة في تقليل الحكة.

قلّل من الغبار ومسببات الحساسية : قد يُسبب عث الغبار أعراض الإكزيما، لذا احرص على غسل أغطية فراشك بانتظام بالماء الساخن باستخدام منظف خالٍ من العطور، كذلك استخدام أغطية وسائد وأغطية مراتب مضادة للحساسية لتقليل التهيج.

اختر أغطية السرير المناسبة : اختر أغطية سرير تُساعد على تقليل الحساسية، و تُعدّ الأقمشة الناعمة والمُتيحَة للتهوية، مثل القطن، خيارًا جيدًا، وعند غسل أغطية السرير، احرص على استخدام مُنظف مضاد للحساسية وخالٍ من العطور.

التزمي بروتين العناية بالبشرة المهدئ

العناية بالبشرة ليلاً ضرورية، لذلك تجنبي الاستحمام بماء ساخن جدًا واستخدمي منظفًا لطيفًا، وحافظي على ترطيب بشرتكِ جيدًا، احذري من التعرض لأشعة الشمس، وتأكدي من استخدام واقي شمس مناسب للبشرة الحساسة.

ولأن البشرة تميل إلى الجفاف ليلاً، فإن وضع لوشن مرطب قبل النوم يُعيد لها رطوبتها ويُقلل من الحكة.

علاجات موضعية لنوبات الإكزيما: عند الإصابة بنوبة إكزيما نشطة، يُنصح باستخدام كريم طبي قبل وضع المرطب.

روتينك الصباحي مهم أيضًا

العناية الليلية بالبشرة قد تُهدئها قبل النوم، لكن ما تفعلينه خلال النهار مهم أيضًا، التزمي بالمنظفات اللطيفة وتجنبي المنتجات ذات العطور القوية.

اعتبارات الملابس للنوم

إذا كانت بشرتك معرضة للإكزيما، فإن قضاء الليل بأقمشة غير مناسبة قد يؤدي إلى تهيج شديد وقلة النوم، من ناحية أخرى، يمكن أن يساعد اختيار ملابس النوم المناسبة على تهدئة البشرة، وتنظيم درجة حرارة الجسم، وتقليل التهيج.