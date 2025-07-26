شكرا لقرائتكم خبر عن آلام المعدة والانتفاخ أثناء الحيض.. أطعمة ومشروبات تجنبيها للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

هل تعانين كثيرًا من التقلصات والانزعاج والانتفاخ أثناء فترة الدورة الشهرية؟ وتعد انزعاج المعدة وانتفاخها مشكلة شائعة تواجهها العديد من النساء خلال هذه الفترة، وقد ينجم عن تناول أطعمة متعددة، وإليكِ تسعة أطعمة قد تؤدي إلى الانتفاخ أثناء الدورة الشهرية، وبعض النصائح للتعامل مع هذا الانزعاج والانتفاخ، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

الأطعمة المالحة

قد يؤدي تناول كميات كبيرة من الصوديوم إلى احتباس الماء، مما يُسبب الانتفاخ، وخلال فترة الحيض، تُعزز التغيرات الهرمونية احتباس السوائل، وقد يُفاقم تناول الأطعمة المالحة هذا التأثير، وعادةً ما تحتوي الوجبات الخفيفة المُصنّعة والشوربة المُعلّبة والوجبات السريعة على نسبة عالية من الملح، وللتحكم في الانتفاخ، اختر أطعمة طازجة وكاملة، وتبّلها بالأعشاب بدلًا من الملح.

منتجات الألبان

تعاني العديد من النساء من عدم تحمل اللاكتوز، مما قد يؤدي إلى الانتفاخ والتقلصات، وخلال الدورة الشهرية، قد يصبح الجهاز الهضمي أكثر حساسية، مما يُصعّب هضم منتجات الألبان، وقد يُفاقم الحليب والجبن والزبادي الانتفاخ، فقد يكون من المفيد اختيار بدائل الألبان الخالية من اللاكتوز أو مصادر الكالسيوم غير الألبانية، مثل الخضراوات الورقية.

الخضراوات الصليبية

الخضراوات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط وبراعم بروكسل غنية بالألياف وتحتوي على سكريات قد تؤدي تسبب الانتفاخ أثناء الهضم، والتغيرات الهرمونية المصاحبة للدورة الشهرية قد تزيد من حساسية الجسم لهذه التأثيرات، لذلك فإن طهي هذه الخضراوات يساعد على تكسير المركبات المسببة للغازات، مما يسهل هضمها.

البقوليات

البقوليات مثل الفاصولياء والعدس والحمص غنية بالعناصر الغذائية، لكنها قد تسبب أيضًا الانتفاخ بسبب غناها بالألياف والسكريات قليلة التعدد، والتي قد تُسبب الغازات، ويزداد هذا التأثير وضوحًا خلال الدورة الشهرية، ويمكن أن يُقلل نقع البقوليات قبل طهيها من المركبات المُسببة للغازات، كما أن زيادة تناول الألياف تدريجيًا تُساعد الجسم على التكيف.

المشروبات الغازية

تسبب الكربونات الموجودة في المشروبات والمياه الغازية الانتفاخ وشكلات الجهاز الهضمى خاصة خلال فترة الحيض، وقد تُفاقم المشروبات السكرية أو المُحلاة صناعيًا من هذه المشكلة أيضًا، ويُمكن أن يُوفر اختيار الماء العادي أو مشروبات الأعشاب ترطيبًا دون التسبب في الانتفاخ.

الأطعمة المصنعة

غالبًا ما تحتوي الأطعمة المصنعة على إضافات ودهون غير صحية قد تُهيّج الجهاز الهضمي، مما يُسهم في الانتفاخ، وقد تُشكّل أطعمة مثل رقائق البطاطس والوجبات المُغلّفة والوجبات الخفيفة المُحلاة مشكلة خاصة، وقد يُساعد التركيز على الأطعمة الكاملة كالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات قليلة الدهون في دعم صحة الجهاز الهضمي وتقليل الانتفاخ.

منتجات القمح والجلوتين

بالنسبة للمصابين بحساسية الجلوتين أو الداء البطني، قد تؤدي منتجات القمح إلى الانتفاخ والشعور بعدم الراحة، وحتى من لم يُشخَّصوا بهذا المرض قد يواجهون صعوبة في هضم الجلوتين أثناء التقلبات الهرمونية، وقد يُسبب الخبز والمكرونة والمخبوزات مشكلات، وقد يُساعد تناول البدائل الخالية من الجلوتين، مثل الكينوا والأرز، في تخفيف الأعراض.