بعد وفاة هوجان.. اعرف طرق وقاية كبار السن من السكتة القلبية وعلامات الإصابة

أفادت تقارير إعلامية وفاة المصارع الأمريكي هالك هوجان إثر إصابته بسكتة قلبية في منزله عن عمر ناهز ال71 عاما، وكان هوجان، نجمًا عالميًا ذاع صيته في ثمانينيات القرن الماضي فى المصارعة، فى هذا التقرير نتعرف على كيف يمكن أن تؤثر السكتة القلبية على كبار السن وما هي فرص نجاتهم، بحسب موقع تايمز ناو.

ما هي السكتة القلبية؟

تحدث السكتة القلبية عندما يتوقف القلب عن النبض أو ينبض بسرعة كبيرة لدرجة توقفه عن ضخ الدم، ووفقًا للأطباء، عادةً ما ينهار المصابون أثناء السكتة القلبية ويفقدون القدرة على الاستجابة، وتبدأ الأعراض دون سابق إنذار.

قد تُصبح هذه الحالة المُهددة للحياة قاتلة إذا لم تُعالج فورًا، فبما أن قلبك يتوقف عن ضخ الدم في غضون دقائق، فإن ذلك يُعرّض أعضاءك وجسمك بأكمله لخطر الموت لاحتياجها المستمر إلى الأكسجين.

ما مدى خطورة السكتة القلبية على كبار السن؟

يقول الخبراء إن السكتة القلبية قد تكون بالغة الخطورة على كبار السن، وخاصةً من تجاوزوا الستين من العمر، نظرًا لتزايد عوامل الخطر وانخفاض الاحتياطي الفسيولوجي، وبينما يُعدّ العمر عامل خطر رئيسيًا، فإن معظم كبار السن يعانون أيضًا من أمراض قلبية كامنة، مثل مرض القلب التاجي، مما يزيد بشكل كبير من احتمالية إصابتهم بالسكتة القلبية.

علاوة على ذلك، قد تكون معدلات نجاة كبار السن من السكتة القلبية أقل، خاصةً في حالات الإصابة داخل المستشفى، ومن عوامل الخطر المتزايدة لدى كبار السننصائح للوقاية من النوبات القلبية

1. كن نشيطًا واستمر في الحركة

يعد الحفاظ على نمط حياة نشط أحد أكثر الطرق فعالية للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا يمكن أن يقوي قلبك، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويحسن صحتك العامة.

يساعد النشاط البدني المنتظم، مثل المشي أو ركوب الدراجات أو السباحة، على تحسين كفاءة قلبك، مما يجعله أفضل في ضخ الدم في جميع أنحاء جسمك.

توصي جمعية القلب الأمريكية بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين الهوائية متوسطة الشدة أسبوعيًا للبالغين.

من خلال دمج التمارين في روتينك اليومي، فإنك لا تعزز صحة قلبك فحسب، بل تقلل أيضًا من القلق المرتبط بالنوبات القلبية.

2. اتباع نظام غذائي صحي للقلب

يلعب النظام الغذائي دورًا محوريًا في الحفاظ على صحة القلب، يمكن دمج الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية للقلب مثل المكسرات والأسماك في نظامك الغذائي، هذه الأطعمة غنية بالعناصر الغذائية والألياف ومضادات الأكسدة، والتي تساعد في تنظيم ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

وتجنب الأطعمة المصنعة والملح الزائد والدهون غير الصحية.

3. الإقلاع عن التدخين

التدخين هو أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب، والإقلاع عن التدخين يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بنوبة قلبية، يرفع النيكوتين الموجود في السجائر ضغط الدم، ويضيق الشرايين، ويجعل القلب يعمل بجهد أكبر.

4. تقليل التوتر

يمكن أن يؤثر التوتر المزمن سلبًا على صحة القلب من خلال رفع معدل ضربات القلب وضغط الدم، مما يضع ضغطًا إضافيًا على قلبك. ويمكن التغلب على التوتر من خلال تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق والتأمل لتهدئة عقلك وتقليل القلق.

يمكن أن توفر الأنشطة البسيطة مثل الهوايات وقضاء الوقت مع أحبائك والحفاظ على الروابط الاجتماعية الدعم العاطفي وتساعد في تقليل التوتر.

5. كن على اطلاع بأعراض النوبات القلبية وطرق الوقاية

إن معرفة العلامات التحذيرية للنوبات القلبية - مثل ألم الصدر وضيق التنفس والدوخة - يمكن أن تساعدك على التصرف بمسؤولية إذا لزم الأمر.

تعد الفحوصات الصحية المنتظمة لضغط الدم والكوليسترول والسكري ضرورية لمراقبة صحة قلبك.

يجب استشارة طبيبك للحصول على جداول فحص شخصية واتباع نصائحه.