المهاجم السويدي فيكتور يوكيريس ينضم إلى أرسنال

الرياص - اسماء السيد - لندن : انضم المهاجم الدولي السويدي فيكتور يوكيريس إلى صفوف أرسنال في صفقة لمدة 5 أعوام قدرت قيمتها بـ 62.9 مليون يور، وفقا لما أعلن السبت ثاني الدوري الانكليزي لكرة القدم في الموسم المنصرم.

ودافع يوكيريس البالغ 27 عاما عن ألوان سبورتينغ البرتغالي في الموسمين الماضيين، حيث سجل 97 هدفا في 102 مباراتين، كما أعلن أرسنال في بيان. قاد سبورتينغ في الموسم المنصرم للفوز بالدوري للمرة الثانية تواليا بتسجيله 39 هدفا، كما تألق بثلاثية "هاتريك" في مرمى مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وبقميص المنتخب الوطني، سجل 12 هدفا في آخر 17 مباراة خاضها.

انتقال يوكيريس، الذي قد يكلّف نادي شمال لندن ما يصل إلى قرابة 73 مليون يورو مع مكافآت متعلقة بالأداء، يرفع إنفاق أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية إلى حوالي 230 مليون يورو.

تأثر أرسنال في الموسم الماضي كثيرا باصابة مهاجميه البرازيلي غابريال جيزوس والألماني كاي هافيرتس لفترة طويلة، علما انه يلعب في السنوات الاخيرة من دون رأس حربة من العيار الثقيل.

وبات يوكيريس سادس صفقة صيفية يبرمها الإسباني ميكل أرتيتا مدرب نادي شمال لندن، بعد كل من الإسبانيين المدافع كريستيان موسكيرا، لاعب الوسط مارتن سوبيمندي والحارس كيبا أريسابالاغا، لاعب الوسط الدنماركي كريستيان نورغارد والمهاجم نوني مادويكي.

أكد أرسنال الخبر بمنشور قصير عبر موقع إكس جاء فيه "هذا هو المكان الذي يجب أن تكون فيه. فيكتور يوكيريس لاعب مدفعجي".

وقال أرتيتا في بيان نشره أرسنال "يسعدنا الترحيب بفيكتور يوكيريس في النادي. إن ثبات أدائه وتواجده في الملعب أمرٌ رائع، ومساهماته التهديفية خير دليل على ذلك".

ومن المتوقع أن يلتحق يوكيريس بفريقه الجديد خلال جولته التحضيرية الجارية في سنغافورة وهونغ كونغ.

ويواجه أرسنال مواطنيه نيوكاسل يونايتد في ملعب سنغافورة الوطني الأحد قبل المباراة الختامية لجولته ضد توتنهام في هونغ كونغ في 31 تموز/يوليو.

انتقل يوكيريس في سن الـ 19 عاما إلى برايتون قادما من برومابويكارنا السويدي في كانون الثاني/يناير 2018، قبل أن يغادر على سبيل الإعارة للانضمام إلى سانت باولي الألماني ليعود ويخوض غمار منافسات المستوى الثاني في انكلترا (تشامبيونشيب) مع سوانزي سيتي وكوفنتري سيتي الذي قرر البقاء معه نهائيا في تموز/يوليو 2021.

بعد هزيمة كوفنتري بركلات الترجيح أمام لوتون في نهائي "تشامبيونشيب" عام 2023 على ملعب ويمبلي، أكمل يوكيريس انتقاله إلى سبورتينغ مقابل 20.5 مليون جنيه إسترليني. توّج معه بلقب الدوري مرتين وبالكأس مرة.