شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الشريعى: حديث عبد الناصر محمد للإعلام سبب رحيله عن إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى، أن عبد الناصر محمد مدير الكرة الحالى بنادى الزمالك لم يرحل عن النادى البترولى منذ تولى عمله داخل القلعة البيضاء، ولكن تم تخصيص منصب له استشارى فقط.

وقال أيمن الشريعى، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت: "تم اتخاذ قرار توجيه الشكر له وتعيين محمد إسماعيل مدير رياضى، عقب حديث عبد الناصر محمد فى الإعلام والتصريح الخاص أنه تم إنهاء علاقته بنادى إنبى رسميا، ومن ضمن المفاجآت أن مسئولى نادى الزمالك لم يتواصلوا معى فى هذا الأمر تماما".

وأضاف: "إن هدف نادى إنبى هو التطوير والاستثمار، حيث إن المنافسة على البطولات حاليا صعبة للغاية، والنادى البترولى هو الوحيد الذى يقوم بوضع بند مكافآت للاعبين على الأداء دون النظر إلى نتائج الفريق، ولدىّ فريق عمل كامل لمتابعة هذا الأمر".

وتحدث أيمن الشريعى عن تجربة الأهلى بجانب التسويق عقب المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية قائلا: "هناك نقلة كبيرة للقلعة الحمراء من حيث التسويق، وهذا الأمر ظهر أيضا فى الاتفاق على بيع الفلسطينى وسام أبو على برقم كبير خلال الفترة الحالية".

وعلق أيمن الشريعى على رحيل مصطفى شلبى عن نادى الزمالك قائلا: "انتظروا تألقا كبيرا من مصطفى شلبى مع البنك الأهلى الفترة المقبلة، حيث إن ما يتميز به هو العقليّة الاحترافية، فهو فى سن 29 أو 30 عاما يعنى فى سن الظهور الجيد".

واختتم أيمن الشريعي حديثه قائلا: "مسئولو الأهلى فى التفاوض لديهم خطة، بينما الزمالك يتحدث عن احتياجه إلى اللاعب بالضرورة، وهناك لاعبون انتظروا منهم المزيد من التألق، على رأسهم محمد حمدى جناح الفريق البترولى".