شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المقر الإقليمى للفيفا بالمغرب.. وأبو ريدة يهنئ لقجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، المقرُ الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا ــ فرع أفريقيا"، بحضور باتريس موتسيبى رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى جانب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع والمهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم رئيس اتحاد شمال أفريقيا.

وبهذه المناسبة، تقدم هانى أبو ريدة بالتهنئة للجامعة المغربية لكرة القدم ورئيسها على التطور المستمر للكرة المغربية.

على صعيد متصل، حرص هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على حضور معسكر تدريب حكام رخص تقنية الفيديو (VAR)، المقام حاليا بمركز المنتخبات الوطنية تحت إشراف ايجور مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومحاضر تقنية الـVAR المعتمد من الاتحاد الدولي.

وتحدث أبو ريدة إلى الحكام المشاركين في المعسكر، مشيرا إلى أهمية التدريب المكثف على تقنية الـVAR لتجنب الأخطاء، لافتا إلى اهتمام الاتحاد المصري بتوسيع قاعدة الحكام الحاصلين على رخص الـVAR.

ويسعى الاتحاد المصري لكرة القدم إلى تطوير تقنية الـVAR في مصر من خلال توفير أحدث الأجهزة والمعدات وتدريب الحكام بشكل كافٍ.

وانطلق الاثنين الماضي معسكر المرحلة الثانية للحكام للحصول على رخص الـVAR، بمشاركة 40 حكما "20 حكما للساحة و20 مساعدا".



مقر فيفا فرع أفريقيا



مقر فيفا فى افريقيا