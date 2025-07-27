شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف نصار: ربيع انتقل رسميا للزمالك.. ولا عروض لأسامة فيصل من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، أن أحمد ربيع لاعب وسط الفريق، انتقل بشكل رسمي إلى نادي الزمالك، مشيرا إلى أن الإجراءات فقط هي من أخرت الصفقة.

وعن صفقة التعاقد مع مصطفى شلبي؟ رد في تصريحات لبرنامج رقم 10 على القناة الأولى الفضائية: "مطالب طارق مصطفى هي التي حكمت تعاقدنا مع مصطفى شلبي، لأنه كان يريد لاعبا في مركز الجناح الأيسر، وشلبي لاعب مميز، وكنت أريده قبل الانتقال إلى صفوف إنبي، لكن لم تتم الصفقة، ومصطفى سيذهب لمنتخب مصر من بوابة البنك الأهلي".

وعن حقيقة أن الزمالك استفاد بشكل أكبر من البنك الأهلي؟، رد: "لا أعلق على هذه الأمور، اتراضينا وبوسنا بعض في الآخر (مازحا)".

وعن موقف أسامة فيصل؟ أضاف: "علاقتي بالأهلي أكثر من رائعة، لا يوجد عرض رسمي من جانب الأهلي لضم أسامة فيصل، ولم نحدد أرقاما لبيعه لأننا نريد استمراره، وهو باق معنا بالفعل".