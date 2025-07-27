نزع فتيل فتنة مصرية فلسطينية برحيل وسام عن الأهلي!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: أعلن النادي الأهلي المصري انتقال اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق إلى صفوف كولومبوس كرو الأميركي لكرة القدم، وذلك بعد أسابيع من التوتر الكبير، الذي بلغ حداً لم يكن متوقعاً بهجوم جماهير الأهلي المصري على الشعب الفلسطيني عبر منصات السوشيال ميديا، واتهام اللاعب بـ"الخيانة" في مشهد صادم جديد في مصر، يؤكد أن التعصب الكروي لا يمكن السيطرة عليه، وعلى الرغم من تقدم اللاعب بالاعتذار لجماهير الأهلي، والكشف عن تعرضه لضغوط عائلية تجبره على خيار الحياة في أميركا، إلا أن الجماهير استمرت في الهجوم عليه ولم تقبل اعتذاره.

وأشار الأهلي في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" السبت " موافقة إدارة النادي على انتقال وسام أبو علي إلى الفريق الأميركي بعد مفاوضات مكثفة طوال الفترة الماضية".

أضاف البيان "قامت إدارة التعاقدات بالنادي بإنهاء كافة الإجراءات بالتوقيع مع رابطة أندية الدوري الأمريكي على عقد شراء اللاعب وفقا للنظام المتبع هناك".

وأكد أيضا أن وسام أبو علي خضع للكشف الطبي قبل توقيع التعاقد.

كما أكد النادي الأميركي أيضا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" إتمام التعاقد مع أبو علي بمقطع فيديو لأهدافه بقميص الأهلي.

ولم يعلن الناديان أي تفاصيل بشأن القيمة المالية للصفقة أو مدة التعاقد، وإن كانت مصادر قد أشارت إلى حصول النادي الأهلي المصري على 7.5 مليون دولار، ومع وضع شرط نسبة إعادة بيع تبلغ قيمته 15%، وإضافات أخرى تتراوح بين 500 ألف دولار ومليون دولار أميركي.

فتنة مصرية فلسطينية.. والسبب وسام

وكان النجم الفلسطيني الدنماركي قد أثار فتنة جماهيرية، حينما رفض الانضمام إلى تدريبات الأهلي قبل أسابيع، متمسكاً بالاحتراف الخارجي، والرحيل صوب أميركا، حيث يرغب في الاستقرار مع عائليته هناك، وهو الأمر الذي أثار غضباً عارماً لدى جماهير الأهلي المصري، والتي أجمعت على أن اللاعب كان مجهولاً قبل الانضمام للأهلي، وبفضل وجوده في صفوف الفريق المصري انضم لمنتخب فلسطين، وحقق شهرة عالمية في مونديال الأندية، ومن ثم كان يتوجب عليه عدم التمرد الأهلي وطلب الرحيل بصورة مفاجئة.

وذهب المتعصبون من جمهور الأهلي بعيداً في الهجوم على اللاعب الفلسطيني، حينما هاجموا الجنسية الفلسطينية بأكملها عبر منصات السوشيال ميديا، وتسابق البعض في الحديث عن "الخيانة"، وعدم الوفاء ولصقها بالجنسية الفلسطينية، الأمر الذي جعل ملف اللاعب يتخذ بعداً فتنوياً، وجاء رد الاتحاد الفلسطيني على هذه الحملة ضد اللاعب موجهاً انتقادات لرئيس الأهلي محمود الخطيب، وجماهير الأهلي التي لم تتعامل بصورة جيدة مع وسام أبو علي، ولم تحترم حقه في الرحيل والاحترف بالولايات المتحدة.

أرقام وأهداف وبطولات وسام أبو علي

وأحرز المهاجم الفلسطيني البالغ من العمر 26 عاما بقميص الأهلي 38 هدفا في 60 مباراة، وتوج مع الفريق بلقب الدوري المصري "مرتين" وكأس السوبر المصري، ودوري أبطال إفريقيا، وكأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي ضمن منافسات بطولة "فيفا إنتركونتيننتال".

كما حقق وسام أبو علي جائزة هداف الدوري المصري لموسم 2023 / 2024 بتسجيله 18 هدفا.