شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري المصري الجديد.. مشاركة 21 فريقا وهبوط 4 فرق نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مسابقة الدورى المصرى الجديد فى موعدها المحدد يوم 8 أغسطس المقبل، ولا توجد نية لتقديم الموعد أو تأجيله كما تردد حيث تتمسك الرابطة باتفاقها مع رؤساء ومندوبى الأندية واتحاد الكرة على أن ينتهي الدوري في مايو 2026.

ويشهد الدوري الممتاز في الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضى، وسيُقام الدورى بنظام المرحلتين، حيث تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدورى من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط التي تنافس على البقاء في الدوري حيث يهبط 4 أندية نهاية الموسم.

وتم التنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام حسن، حيث تم الاتفاق على تنظيم فترات التوقف الدولي بما يخدم مصلحة المنتخب في إعداداته، دون أن يؤثر ذلك سلبًا على سير المنافسات المحلية.

وبناءً على هذه التوقفات، تقرر أن ينطلق الدوري الممتاز للموسم الجديد في 8 أغسطس المقبل، وتهدف رابطة الأندية من خلال هذا القرار إلى إنهاء المسابقة في توقيت مناسب قبل بدء البطولات القارية الكبرى ومنافسات الموسم الجديد للمنتخب، بما يضمن جاهزية جميع الأطراف.

وتأمل رابطة الأندية أن يشهد الموسم الجديد مزيدًا من التنظيم والالتزام بالمواعيد المحددة، مما يسهم في تحقيق العدالة التنافسية ويعزز من مستوى كرة القدم المصرية على الصعيدين المحلي والدولي.