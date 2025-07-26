أمن الدولة توقف مطلوبًا بجرائم سرقة وتزوير وترويج مخدرات في طرابلس

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان أنه "متابعةً للجهود الأمنية في مكافحة الإتجار بالمخدرات وتعقّب المطلوبين، أوقفت دورية من مديرية الشمال الإقليمية – قسم الاستعلام والتحقيق في منطقة الضم والفرز _ طرابلس بتاريخ ٢٤/٧/٢٠٢٥، المدعو (ن. م.)، الصادر بحقه عدة مذكرات عدلية بجرائم سرقة، ترويج عملة مزيفة، تهديد، احتيال، استيلاء وخطف، وضبطت بحوزته كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، إضافة إلى مادة الماريغوانا، وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص".

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