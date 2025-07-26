شكرا لبحثكم عن خبر رئيس صندوق صيانة الطرق يتفقد عددًا من شوارع مديرية صيرة بعدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
نفذ رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور بعدن، المهندس حسين عوض العقربي، اليوم، نزولًا ميدانيًا لتفقد عدد من الطرق الفرعية في مديرية صيرة، والاطلاع على أوضاعها واحتياجاتها من أعمال الصيانة.
واستمع العقربي إلى شرح من مدير عام المديرية، الدكتور محمود جرادي، حول أولويات الصيانة والتحديات التي تواجه السلطة المحلية، حيث شملت الجولة شوارع: الميدان، إبان، الهجرة، الجوازات، البنك، وصيرة القديمة.
وأكد العقربي أن هذه الزيارة تأتي ضمن استراتيجية الصندوق للمرحلة القادمة، الهادفة إلى تقييم الاحتياجات الفعلية وتحسين شبكة الطرق في العاصمة عدن، مع التركيز على مديرية صيرة نظرًا لازدحامها وكثافتها السكانية.
وأشار إلى أهمية تنفيذ تدخلات نوعية تسهم في تعزيز السلامة المرورية وخدمة المواطنين، مؤكدًا مواصلة النزولات الميدانية في مختلف المديريات.
من جانبه، أوضح جرادي أن السلطة المحلية سترفع دراسة شاملة بأولويات الطرق، مشيدًا باهتمام قيادة الصندوق واستعدادها لتلبية الاحتياجات، ومؤكدًا استعداد السلطة لتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتسريع تنفيذ مشاريع الصيانة.
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