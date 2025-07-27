شكرا لقرائتكم خبر عن تقييمات إيجابية للقطات الأولى للموسم الأخير من مسلسل The Boys والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن حصول الموسم الخامس والأخير لمسلسل الابطال الخارقين The Boys على تقييمات إيجابية، خلال حلقة نقاش Gen V التي اقيمت عن المسلسل يوم الجمعة، حيث عرضت نظرة خاطفة على الموسم الخامس من المسلسل الرائد " The Boys".

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة Deadline، تردد صدى ردود فعل الجمهور بعد الحلقة النقاشية والتي تضمنت مُقدمةً أول نظرة على الموسم الخامس والأخير من مسلسل الأبطال الخارقين الفريد لإريك كريبك، وتضمنت اللقطات نظرة على هوملاندر (أنتوني ستار)، الزعيم الفعلي لأمريكا الآن، وهو يقف في غرفة مزدحمة مُعلنًا أن البلاد تحت سيطرته ستكون "أمة أكثر أمانًا وخوفًا".

وتضمنت اللقطات القصيرة أيضًا الكثير من مشاهد الدماء والعنف والقتال المشابهة لمسلسل " The Boys"، واختتمت بلقطة مقربة لأشلي باريت، التي ظهرت مبتسمة بسخرية، لكن وجهها تغير تدريجيًا إلى شيء مختلف.