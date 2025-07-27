شكرا لقرائتكم خبر عن النجم وليد توفيق ناعيا زياد الرحباني: لا يشبه أحدا وأضاف للموسيقى والمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المطرب الكبير وليد توفيق الفنان والملحن اللبناني زياد الرحباني الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 69 عاما، واصفاً رحيله بالخسارة الكبيرة للساحة الفنية العربية.

وقال توفيق في مداخلة هاتفية لـ"تليفزيون الخليج 365": أعزي السيدة فيروز والجمهور العربي في فقدان عبقري من عباقرة الفن شخص لا يشبه أحد بكاريزمته الخاصة وحضوره الاستثنائي، مضيفاَ أن الراحل هو أول فنان ينتمي لعائلة فنية عريقة وينجح في صناعة مدرسة خاصة به في الكلمة واللحن والمسرح وخسرناه جميعا كفنانين وكجمهور.

اشتهر زياد الرحباني بمسرحياته التي عكست الواقع اللبناني بأسلوب ساخر وذكي، حيث تميّزت أعماله بالجرأة والتحليل العميق للمجتمع، إلى جانب موسيقاه الحديثة التي أدخلت عناصر الجاز والأنماط الغربية إلى النغمة الشرقية بأسلوب طليعي.

وعرف زياد الرحباني بمواقفه السياسية الواضحة، وكان من أبرز الأصوات الفنية اليسارية في العالم العربي، حيث تبنى التوجه الشيوعي فكريًا وفنيًا، وجعل من أعماله منبرًا يعكس قضايا الإنسان العربي في ظل الحرب، والقمع، والتناقضات الاجتماعية.