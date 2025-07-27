شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الفنان حسن الرداد بتمزق في رباط الأنكل خلال مباراة كرة قدم في الساحل والان مع تفاصيل الخبر

تعرض الفنان حسن الرداد لتمزق في رباط الأنكل وشد في العضلة الخلفية، وذلك خلال مباراة كرة قدم في الساحل.

ويخضع حسن الرداد حاليا لجلسات علاج طبيعي وراحة لمدة 3 أسابيع، مع منعه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة أسبوعين.

أخر أعمال حسن الرداد في مجال الدراما التلفزيونية كان مسلسل عقبال عندكوا. تدور قصة مسلسل عقبال عندكوا فى إطار كوميدى فانتازى حول فتاة تقرر الهروب مع حبيبها من أحد الكواكب إلى كوكب الأرض، بعد رفض والدها زواجهما لتظهر نماذج مختلفة من الأزواج.

مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب حسن الرداد وإيمى سمير غانم كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي.