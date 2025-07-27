شكرا لقرائتكم خبر عن من الساحل الشمالى إلى بيروت.. جولة غنائية لمحمد فضل شاكر فى موسم الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان اللبناني محمد فضل شاكر عن تحضيراته لإحياء عدد من الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة، ضمن جولته الفنية لصيف 2025.

ويأتي في مقدمة هذه الحفلات أمسية خاصة بعنوان "ليلة فضل شاكر"، المقرر إقامتها يوم 31 يوليو الجاري، والتي سيُقدم خلالها مجموعة من أشهر أعمال والده، النجم فضل شاكر، التي لا تزال عالقة في ذاكرة الجمهور العربي.

وفي تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عبّر محمد عن سعادته الكبيرة بحفله الغنائي الأخير في مصر يوم 24 يوليو بمنطقة الساحل الشمالي، مؤكداً أن لقاءه بالجمهور المصري يحمل دائماً طابعاً مميزاً.

كما كشف عن استعداده للسفر إلى لبنان لإحياء حفل آخر يوم 6 أغسطس المقبل، ليواصل بذلك تواصله المباشر مع جمهوره في الوطن العربي من خلال سلسلة من الحفلات المتنوعة.

من ناحية أخرى كان شارك محمد فضل شاكر مؤخرا فى مهرجان موزاين، بدأ فقرته الغنائية على بالغناء لوالده أشهر أغنياته، منها: "فاكر" يا غايب" "أحلى رسمة" "معقول" "يا حياة الروح" وغيرها من الأغنيات، كما طلب من الجمهور أن يشاركه الدعاء لوالده الفنان الكبير فضل شاكر أن يفرج عنه ويخرجه من محنته.

مشاركة محمد فضل شاكر فى موازين هى الأولى له رسميًا كفنان، حيث سبق أن صعد قبل 13 عامًا على نفس خشبة المسرح، وهو صغير مع والده عندما غنى معه أغنية "روح"، وهى بالمناسبة كانت آخر حفلة جماهيرية لـ فضل شاكر والتى اعتزل من بعدها لكنه عاد مؤخرًا.