شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش تطرح كليب أحدث أغنياته "روقان" بتوقيع حسام الحسيني الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة نسرين طافش لطرح أحدث أغنياتها "روقان" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الاستماع، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، يوم الأربعاء المقبل.

نفاصيل أغنية روقات لـ نسرين طافش

أغنية "روقان" التي تقدمها نسرين طافش، هي من كلمات محمد الغنيمي والحان مصطفي حنفى، وتوزيع محمود الشاعري، والكليب من إخراج حسام الحسينى.

نسرين طافش مع الدشاش في آخر أعمالها السينمائية

نسرين طافش شاركت في بداية 2014 خلال فيلم الدشاش بطولة محمد، زينة، باسم سمرة،، نسرين أمين، خالد الصاوى، مريم الجندى، أحمد الرافعى، أحمد فهيم، إسماعيل فرغلى، نوليا مصطفى، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدى.

نسرين طافش تنتظر استئناف تصوير فيلم المصيف

نسرين طافش تنتظر أيضاً استئناف تصوير فيلم "المصيف" الذى تقدم بطولته والمتوقف حالياً بسبب أزمات إنتاجية بعد تصوير أسبوع فى أحداثه، ويشارك فى بطولة الفيلم خالد الصاوى، عمرو عبد الجليل، نبيل عيسى، أحمد ماجد، بسنت السبقى، محمد العمروسى، حجاج عبد العظيم، ومجموعة من الشباب والفيلم تأليف وإخراج سليم العدوى.