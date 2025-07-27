زياد الرحباني وفيروز يزرعان الأمل بآخر تعاون

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يوليو 2025 01:08 صباحاً - عقب مرور 10 سنوات من بدء الألفية الجديدة، وما شهدته تلك السنوات من تغيير في الأغنية العربية رآه البعض تطور طبيعي ومنطقي وآخرون رآوه بأنه انهيار للأغنية العربية، أطلت المطربة الكبيرة فيروز على مُحبيها ومُعجبيها بكافة أنحاء الوطن العربي بألبوم غنائي جديد بتوقيع نجلها الفنان زياد الرحباني بعنوان "إيه في أمل" والذي صدر عام 2010.

فيروز و زياد رحباني يؤكدان بأن الأمل يظل باقيًا

المُتابع الحقيقي لمسيرة الفنانة الكبيرة فيروز والموسيقار زياد الرحباني سواء أعمالهما الفنية التي اشتركا بها أو أعمالهما بشكل منفرد، يجد بأن اختيار عنوان الألبوم لم يكن مُصادفة ولكنه تأكيد بأن الفن الحقيقي يظل باقيًا ودومًا هُناك أمل بالفن.

ونجح زياد رحباني من خلال ألبوم "إيه في أمل" أن يواكب التغير الموسيقي الذي شهدته المنطقة العربية من خلال إعادة توزيع عدد من الأغاني السابقة للفنانة فيروز، كما ضم أيضًا الألبوم اغاني جديدة لها ليؤكدوا من خلال هذا المشروع الموسيقي الحقيقي أن الفن الحقيقي لا يتوقف.

12 أغنية يُعيدان الجمهور إلى الموسيقى العربية وهدوء الحياة

وقد ضم ألبوم "إيه في أمل" فيروز 12 أغنية والذي يعد اخر تعاون بينها وبين الموسيقار زياد رحباني، وقد ضم الألبوم أغنيتن جديدتين هما "قال قايل، قصة صغيري كتير، إيه في أمل" وهما من تأليف وألحان زياد الرحباني، كما ضم أيضًا أغنية واحدة باللغة العربية الفصحى للشاعر جبران خليل جبران وهي "الأرض لكم".

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وبشكل عام جاء الألبوم ليُعيد الجمهور إلى أصالة موسيقى العربية والتي لم تتوقف عن التطور، وبالطبع كان الموسيقار زياد رحباني من أحد رموز تطويرها، حيث مزج الألبوم بين الموسيقى الشرقية وموسيقى "الجاز" وتلك التوليفة التي كان قد إشتهر بها دومًا الموسيقار زياد رحباني وبشكل عام في أعماله الموسيقية.

وقد حقق ألبوم "إيه في أمل" مبيعات كبيرة جدًا سواء بالوطن العربي أو العالم فور إصداره، حيث أنه في لبنان فقط وعلى مدار شهرين تم بيع أكثر من 700 ألف نسخة منه، وعلى الرغم من مرو 15 عام على إصدار الألبوم الغنائي، إلا أنه يظل علامة فارقة وتأكيد على أن تعاون السيدة فيروز والموسيقار زياد رحباني كان تجربة فنية استثنائية في الموسيقى العربية سيظل الجمهور والمُهتمين بالموسيقى لسنوات يكتشفون أثرها.



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