شكرا لقرائتكم خبر عن "ابتعدوا عن هذه الأماكن".. الدفاع المدني يحذر من الأمطار الرعدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لهطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، اعتبارًا من اليوم الأحد حتى الخميس المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار.

وتشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، وخفيفة إلى متوسطة تشمل مكة المكرمة والجموم والمويه وتربة ورنية والليث والقنفذة.

وأشارت المديرية إلى أن مناطق جازان نجران وعسير والباحة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة.