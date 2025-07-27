شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. المملكة تحقق 4 جوائز في أولمبياد الأحياء الدولي 2025 والان نبدء بالتفاصيل

أولمبياد الأحياء الدولي 2025

جوائز السعودية في أولمبياد الأحياء الدولي

إنجازات المنتخب السعودي للأحياء

الدمام - شريف احمد - أُعلنت في العاصمة الفلبينية مانيلا نتائج النسخة الـ(36) من الأولمبياد الدولي للأحياء (IBO 2025)، الذي أُقيم خلال الفترة (20- 27) يوليو الجاري.ويشارك فيها (308) طلاب وطالبات يمثلون (80) دولة من مختلف أنحاء العالم، في إحدى أبرز المسابقات العلمية الدولية لطلبة المرحلة الثانوية.وأسفر إعلان النتائج عن تحقيق المنتخب السعودي للأحياء إنجازًا علميًا جديدًا يُضاف إلى سجل المملكة في المشاركات الدولية، بعد فوزه بميدالية فضية، وميداليتين برونزيتين، وشهادة تقدير.وجاءت هذه النتائج تتويجًا لجهود مكثفة واستعدادات امتدت لأشهر، ضمن برنامج تدريبي متخصص تجاوزت ساعاته (2800) ساعة تدريبية لكل طالب، بإشراف مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، وبشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم.ونال الطالب عبدالله هاجد السبيعي من تعليم الطائف الميدالية الفضية، بينما حقق كل من الطالب حمزة محمد باعيسى من تعليم الرياض، والطالب زياد أحمد النمري من تعليم الهيئة الملكية بينبع، ميداليتين برونزيتين، كما حصل الطالب حسن عبدالله البحار من تعليم الرياض على شهادة تقدير.وتأتي هذه النتائج امتدادًا لمشاركة المملكة في أولمبياد الأحياء الدولي، التي بدأت في عام (2022)، ليرتفع رصيد المملكة إلى (4) ميداليات فضية، و(7) برونزيات، و(4) شهادات تقدير، في مؤشر واضح على تطور المستوى العلمي للطلبة السعوديين، وقدرتهم على المنافسة في محافل علمية عالمية مرموقة.يُشار إلى أن الأولمبياد الدولي للأحياء يُعد من أقدم المسابقات العلمية الدولية، فقد انطلقت نسخته الأولى عام 1990 في جمهورية التشيك.ويستهدف الطلبة الموهوبين في علم الأحياء من المرحلة الثانوية، ويشمل اختبارات نظرية وعملية متقدمة تهدف إلى تنمية مهارات التفكير العلمي، والتحليل، وحل المشكلات في مختلف فروع علم الأحياء.في مايو الماضي حقّق المنتخب السعودي للأحياء (6) ميداليات فضية في أولمبياد الأحياء الدولي المفتوح OIBO 2025، الذي استضافته مدينة سوتشي في روسيا، خلال الفترة من 10 إلى 17 مايو الجاري، بمشاركة (100) طالب من (17) دولة حول العالم.وجاء هذا الإنجاز تتويجًا للجهود المشتركة بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التعليم، في إطار سعيهما لتمكين ورعاية الطلبة الموهوبين وتأهيلهم للمشاركة في المنافسات العلمية الدولية، وتمثيل المملكة بأفضل صورة.