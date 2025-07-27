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البرتغال.. تفاصيل مشاركة الكشافة السعودية في اللقاء الكشفي العالمي

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واس - لشبونة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - بدأ وفد جمعية الكشافة العربية السعودية مشاركته في فعاليات اللقاء الكشفي العالمي السادس عشر للجوالة (Moot)، الذي تستضيفه حاليًّا جمهورية البرتغال، ويستمر حتى الثالث من أغسطس المقبل، بمشاركة أكثر من 7100 جوال يمثلون 118 جمعية كشفية من مختلف دول العالم.
وشهد فعاليات الافتتاح أمس عدد من القيادات الكشفية العالمية، وممثلو الجمعية البرتغالية، تخلله كلمات رئيسية، وعروض موسيقية وغنائية من التراث البرتغالي، عكست ثقافة البلد المضيف وتاريخه.
الكشافة السعودية تبدأ مشاركتها في اللقاء الكشفي العالمي الـ 16 للجوالة بالبرتغال - واس

الكشافة السعودية

واستهل الوفد السعودي مشاركته بالمساهمة في برنامج "Paths"، الذي يتضمن رحلات استكشافية عبر عدد من المناطق البرتغالية، بهدف تعزيز التجربة الثقافية والمعرفية للمشاركين، إلى جانب المشاركة في عدد من الورش التدريبية التي تُعنى بتنمية المهارات الفردية والجماعية للجوالة.
الكشافة السعودية تبدأ مشاركتها في اللقاء الكشفي العالمي الـ 16 للجوالة بالبرتغال - واس

ومن المقرر أن ينتقل الوفد خلال الأيام المقبلة إلى المخيم الرئيس في منطقة بوشاكينيو، قرب مدينة بورتو، إذ سيقضي خمسة أيام ضمن برنامج حافل بالأنشطة الثقافية والتقليدية التي تُبرز الموروث المحلي للبرتغال، وتعزز قيم التبادل والتنوع الثقافي.
وتأتي هذه المشاركة ضمن حرص الجمعية على تمكين الجوالة السعوديين من تمثيل المملكة في المحافل الدولية، وتعزيز حضورهم العالمي، وتطوير قدراتهم القيادية.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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