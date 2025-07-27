الجيش الإسرائيلي: تعليق الأعمال العسكرية بمناطق محددة في غزة لدواع إنسانية من العاشرة صباحًا للثامنة مساء

ادّعى الجيش الإسرائيلي، بأنّه "في إطار الخطوات التي تقرر اتخاذها لتحسين الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، نعلن عن تعليق تكتيكي محلي للأعمال العسكرية في مناطق محددة في قطاع غزة لدواع إنسانية، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساء"، في وقت يتواصل فيه القصف الإسرائيلي على الفلسطينيين في القطاع المحاصر.
ولفت إلى أنّ "تعليق الأنشطة العسكرية في الأوقات المحددة سيتم في مناطق المواصي ودير البلح ومدينة غزة".
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنّ "القتال لا يتوقف باستثناء المناطق التي تم تحديدها".
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