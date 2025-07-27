ناصر الدين من النبطية: هدفنا دعم المواطن الذي يلجأ الى المستشفيات الحكومية

جال وزير الصحة العامة ​ركان ناصر الدين​، على المستشفيات الحكومية والخاصة في مدينة ​النبطية​، في إطار جولة جنوبية له.

وشدد وزير الصحة في تصريح من مستشفى النبطية الحكومي على أنّ "الدولة ملتزمة امام ابنائها وامام جميع ابنائها، والجنوب هو الاصل وهو الاساس وهو عنوان هذا الوطن، وهو البوصلة وهو القضية الام، وامام العدوان المستمر وامام الاعتداءات المتكررة، والتي لم تتوقف، وامام عدو همجي لا يراعي اتفاقيات ولا مواثيق، فمن واجب الدولة ان تقف وتلتزم امام مواطنيها".

ولفت إلى أنّ مستشفى النبطية "ستحظى بحصة كبيرة من الدعم المادي في المعدات المطلوبة في الاقسام المطلوبة".

وأضاف "هدفنا اليوم ليس فقط دعم المستشفيات الحكومية، بل دعم المواطن الذي يلجأ الى هذه المستشفيات الحكومية والذي لايوجد لديه جهة تغطيه، او تضمنه او لديه قدرة مادية لكي يتعالج في الكثير من المستشفيات ومنها بعض المستشفيات الخاصة".

من جانبه، رحّب مدير مستشفى النبطية حسن وزني بالوزير ناصر الدين، وقال: "نقدر اهتمامكم وحرصكم على مساعدة المستشفيات الحكومية، وهذه المستشفى مرت بمحطات كثيرة منذ انطلاقتها عام 1998، وكانت مميزة في ادائها بكل طواقمها الطبية والتمريضية والادارية، وخدمت اهلها بكل عزيمة وامانة واندفاع".

وتحدث النائب ناصر جابر، فقال: "المستشفى شكل رافعة للاستشفاء والعلاج، ولا سيما خلال فترة العدوان الاسرائيلي على لبنان بالتنسيق والتكامل بين جميع المستشفيات في المنطقة لخدمة اهلنا، ونتمنى من الوزير ناصر الدين الاهتمام الدائم باهلنا في منطقة النبطية".

بعدها، انتقل ناصر الدين إلى مستشفى الشيخ راغب حرب في تول، حيث تحدث فيها عن خطة وزارته لدعم المستشفيات وخاصة في ظل العدوان الاسرائيلي المستمر، موضحًا أنّ "موازنة الوزارة امام حجم المطالب والحاجات قليلة جدا وغير عادلة، ولكن نحاول ان نكون على مسافة واحدة من الجميع، ونحن زرنا العديد من المناطق ومستشفياتها ونأمل ان نحقق ما طالبتمونا به ونامل رفع سقف التغطيات في العديد من الاعمال الطبية".

ثم انتقل الوزير ناصر الدين الى مستشفى النجدة الشعبية اللبنانية، حيث أكّد أنّ "شراكتنا معكم مستمرة وسنقدم ما يتوجب علينا من خدمات وفواتير طبية".