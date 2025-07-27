- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح أول عملية لإزالة جلطة دماغية دون تدخل جراحي في مستشفى الدرعية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نجح الفريق الطبي في مستشفى الدرعية عضو تجمع الرياض الصحي الثالث، في إجراء أول عملية لإزالة جلطة دماغية عبر القسطرة دون تدخل جراحي، لمريضة تبلغ من العمر 37عامًا.
بدأت رحلة العلاج في مستشفى الدوادمي العام، حيث خضعت المريضة لتقييم أولي عبر مستشفى“صحة الافتراضي”، وتلقت العلاج المذيب للجلطة كخطوة عاجلة.
وقد أظهرت الفحوصات وجود انسداد في الشريان الدماغي الأوسط، مما استدعى التنسيق العاجل لنقلها إلى مستشفى الدرعية لاستكمال التدخل التخصصي.
وتُعد هذه العملية الأولى من نوعها داخل مستشفيات تجمع الرياض الصحي الثالث باستخدام هذه التقنية الدقيقة، وتمثل نقلة نوعية في التعامل مع حالات السكتات الدماغية الحرجة.
وأكد الفريق الطبي أن المريضة غادرت المستشفى بصحة جيدة بعد استقرار حالتها، وذلك بعد خضوعها للمتابعة الطبية الدقيقة في وحدة السكتة الدماغية.
وأشاد تجمع الرياض الصحي الثالث بجهود جميع الفرق الطبية التي ساهمت في هذا الإنجاز، مثمنًا سرعة التنسيق والتكامل بين المستشفيات، ومؤكدًا التزامه بتقديم خدمات تخصصية متقدمة تواكب مستهدفات التحول الصحي، المنبثقة من رؤية السعودية 2030.
عملية ناجحةواستقبل قسم الطوارئ في مستشفى الدرعية الحالة فور وصولها، وأُجريت الفحوصات اللازمة التي أكدت وجود خثرة دموية، وتم تحويلها إلى قسم الأعصاب بقيادة الدكتور محمد الشهراني، وبمشاركة الدكتور أحمد الشنبري «قائد مسار السكتة الدماغية»، والدكتور محمد العتيبي «استشاري المخ والأعصاب والأشعة التداخلية العصبية»، حيث تم تنفيذ إجراء إزالة الجلطة بالقسطرة بنجاح دون الحاجة إلى تدخل جراحي.
