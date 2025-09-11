النفط ينخفض بفعل القلق بشأن ضعف الطلب الأمريكي

انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس عقب صدور بيانات اقتصادية لم تثن الأسواق عن تكهناتها باقتراب الاحتياطي الفيدرالي من خفض الفائدة.



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم في الولايات المتحدة ارتفاع مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% خلال أغسطس آب الماضي متجاوزة التوقعات عند 0.3%، وسجلت القراءة السنوية للمؤشر 2.9%، وهو ما اتسق مع التوقعات.



وباستثناء بعض السلع المتذبذبة كالطاقة والغذاء، سجل مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية ارتفاعاً بنسبة 0.3% على أساس شهري، وبنسبة 3.1% على أساس سنوي، وهما قراءتان اتسقتا مع التوقعات.



يأتي ذلك بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين التي أظهرت تراجعًا غير متوقع بنسبة 0.1% وارتفاعاً بنسبة 2.6% على أساس سنوي.



هذا، وقد كشفت بيانات أخرى عن ارتفاع مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بمقدار 27 ألف طلب في الأسبوع الماضي مسجلة 263 ألف طلب، وهو ما تجاوز التوقعات البالغة 235 ألفاً.



ورغم تلك البيانات، لا توقعات الأسواق تشير إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع المزمع انعقاده يوم 17 سبتمبر أيلول، بحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة CME كم رفعوا قليلاً من رهاناتهم على احتمال خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار في تمام الساعة 20:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.09 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 20:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 3674.7 دولار للأوقية.