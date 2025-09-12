نتانياهو: هذه أرضنا ولن تكون هناك دولة فلسطينية أبداً

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "اتفاقية شاملة" يوم الخميس للمضي قدما في خطة توسيع المستوطنات المثيرة للجدل والتي من شأنها أن تقطع أراض في الضفة الغربية التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها.

قال نتانياهو خلال زيارة لمستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية، حيث ستُضاف آلاف الوحدات السكنية الجديدة إلى مدينة مترامية الأطراف يبلغ عدد سكانها نحو 37 ألف نسمة: "لن تكون هناك دولة فلسطينية أبدًا. هذا المكان ملكنا، سنحافظ على تراثنا وأرضنا وأمننا".

وانضم إلى نتانياهو وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ، ووزير البناء والإسكان حاييم كاتس، ورئيس البلدية جاي يفراح، والمدير العام لوزارة البناء والإسكان يهودا مورغنسترن، ومسؤولين كبار آخرين.

7,606 .. عدد الوحدات السكنية

تشمل الاتفاقية إضافة 7,606 وحدات سكنية، واستثمار ما يقارب 3 مليارات شيكل في تطوير البنية التحتية والمؤسسات العامة، وتجديد الأحياء القديمة. كما تنص على إنشاء مناطق تجارية ومناطق توظيف بمساحة 20,000 متر مربع، وفقاً لما كشفت عنه صحيفة "جيروزاليم بوست".

بموجب الخطة، من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان معاليه أدوميم. ويهدف إطار التعاون الذي تم تطويره بين وزارة البناء والإسكان والبلدية إلى ضمان التخطيط طويل الأمد، والبنية التحتية عالية الجودة، ودمج السكان الجدد بنجاح.

تُمثل هذه أكبر خطة تطوير للمدينة منذ إنشائها عام 1975. من أصل استثمار قدره 3 مليارات شيكل. وقال كاتس إن الخطة تمثل "اتفاقا تاريخيا في يهودا والسامرة" وتتماشى مع سياسته الرامية إلى تعزيز الاستثمار في المستوطنات.

وقال "في الأحد المقبل سأعقد اجتماعا لمجلس أراضي إسرائيل للموافقة على تمديد برنامج الشقق المخفضة، والذي سيسمح بتسويق آلاف الشقق بخصم 80% في معاليه أدوميم، مع تخصيص 50% للجنود الاحتياط و25% للجنود المقاتلين".

المستوطنات غير قانونية وفقاً للمجتمع الدولي

وفي الشهر الماضي، حصل مشروع E1، الذي من شأنه تقسيم الضفة الغربية وقطعها عن القدس الشرقية، على الموافقة النهائية من لجنة التخطيط التابعة لوزارة الدفاع. وتقع المنطقة E1 بجوار مستوطنة معاليه أدوميم، وتم تجميد البناء فيها في عامي 2012 و2020 وسط اعتراضات من الحكومتين الأميركية والأوروبية.

وعارضت العواصم الغربية وجماعات الحملة المشروع الاستيطاني بسبب المخاوف من أنه قد يقوض اتفاق السلام المستقبلي مع الفلسطينيين.

يتضمن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود إقامة دولة فلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة، جنباً إلى جنب مع إسرائيل. وتعتبر أغلب دول المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.