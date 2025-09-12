خليل الحية لم يدفن ابنه

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: تظل حالة القيادي في حركة حماس خليل الحية غامضة، حتى مساء الخميس، حيث لم يظهر في جنازة نجله في الدوحة بقطر، بعد يومين من قصف إسرائيل تجمعا لقيادات حماس في منزلهم بالعاصمة القطرية، وهو الحدث الذي هز منطقة الشرق الأوسط سياسياً وأمنياً، حيث يسبق لإسرائيل أن اعتدت على عاصمة خليجية.

وقد أدى غياب الحية الملحوظ، فضلاً عن عدم وجود أي صور أو مقاطع فيديو له حتى الآن، إلى زيادة التكهنات بأنه مصاب بجروح بالغة على الأقل، حتى لو لم يُقتل عندما أصابت 10 صواريخ المبنى الذي يُشتبه في وجوده فيه في الدوحة.

في المقابل، ظهر المسؤولان الكبيران في حماس أسامة حمدان وعزت الرشق في الجنازة، فيما يبدو أنها محاولة من جانب حماس لإظهار أن قادتها رفيعي المستوى لا يزالون يتحكمون في دفة الأمور.

ووردت تقارير أخرى عديدة متناقضة حول مصير مسؤولين آخرين مثل محمد إسماعيل درويش، وموسى أبو مرزوق، وزاهر جبارين، وآخرين، على الرغم من أن حماس لم تظهر أي علامات على صحتهم أيضاً، مما يترك المجال مفتوحاً لاحتمال أن يكون بعضهم قد قُتلوا أو أصيبوا بجروح بالغة، وفقاً لتقارير إسرائيلية نشرتها "تايمز أوف إسرائيل".

وأشارت أغلبية التقارير إلى أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السابق خالد مشعل لم يكن حاضرا أو أنه نجا من الهجوم، على الرغم من عدم ظهور أي علامة على أنه على قيد الحياة.

مؤشرات النجاة أقوى من أدلة الموت

ومن الممكن أيضاً أن قادة حماس يحاولون البقاء بعيداً عن الأضواء لتجنب المزيد من الضربات الإسرائيلية، وقد لا يظهرون للعلن إلا عندما يشعرون بأنهم أكثر أماناً. ولم يعط المسؤولون الإسرائيليون حتى مساء الخميس أي مؤشرات واضحة عن حالة قادة حماس في قطر الذين حاولوا اغتيالهم يوم الثلاثاء، لكن الاتجاهات تشير إلى أن العديد من هؤلاء المسؤولين نجوا.

وإذا كانت صحيفة "جيروزالم بوست" قد تلقت في الساعات الأولى بعد الهجوم مؤشرات غير رسمية إلى أن الضربة قتلت عدداً من قادة حماس، فإن المؤشرات من المصادر الإسرائيلية تحولت بحلول الساعة الواحدة من صباح الأربعاء إلى ما يشبه السراب.

كان هذا الأمر مهما لأنه على الرغم من أن حماس قالت إن قادتها نجوا في غضون ساعات قليلة، فإن الجماعة الفلسطينية كانت في كثير من الأحيان تصدر إنكارًا متسرعًا عندما قُتل قادتها، مثل يحيى السنوار أو محمد ضيف، ثم تعترف بذلك بعد أسابيع أو أشهر.

وبحلول ليلة الأربعاء، كانت هناك رواية في وسائل الإعلام العربية مفادها أن كبار قادة حماس تركوا هواتفهم المحمولة في غرفة واحدة، بينما انتقلوا إلى غرفة أخرى للصلاة، وبالتالي نجوا.

ومن اللافت للنظر أن التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس يوم الأربعاء أغفلت أي ذكر لما إذا كان قادة حماس قد قُتلوا أم لا - وهو الإغفال الذي يشير أيضًا إلى أن جيش الدفاع الإسرائيلي ربما لم يقتل المسؤولين الذين كان يستهدفهم.

ومن المحتمل أن يكون العديد من مسؤولي حماس قد أصيبوا بجروح، وربما يموت بعضهم متأثرين بجراحهم. وفي مثل هذه الحالة، قد تمتنع حماس عن الإدلاء بأية إعلانات حتى تتشكل لديها فكرة أفضل عن المسؤولين الذين قد يكونون مؤهلين بما يكفي للاحتفاظ بمناصبهم، مقارنة بأولئك الذين ربما نجوا ولكنهم أصبحوا عاجزين.

الضربة ضعيفة ومحدودة خشية إصابة قطريين

ومن المحتمل أيضًا وفقاً لتقارير إسرائيلية أن القوة المحدودة للانفجار لم تكن كافية لقتل قيادات حماس، وذلك لأن سلاح الجو الإسرائيلي استخدم ذخائر دقيقة، وليس قنابل كبيرة.

استخدمت القوات الجوية الإسرائيلية ذخيرة أصغر وأكثر دقة لتجنب إلحاق الأذى بالقطريين من السكان المحليين، وقد سمحت مثل هذه الاستراتيجيات في الماضي لمسؤولين كبار آخرين في حماس بالبقاء على قيد الحياة حتى عندما ضرب صاروخ الغرفة التي كانوا فيها بنجاح.

وتحيط معظم التكهنات بالقيادي الحية، الذي كان يُنظر إليه على أنه زعيم المجموعة خارج غزة بعد أن عمل كناطق باسم ونائب رئيس حماس السابق يحيى السنوار، الذي قتلته إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وكانت الولايات المتحدة من أشد المنتقدين للهجوم الإسرائيلي، كما فعلت الدول الأوروبية وحتى حلفاء إسرائيل.

أسامة حمدان يشارك في الجنازة بالدوحة (الأول من اليمين بالثوب الأبيض)