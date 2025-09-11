الحكومة المصرية تطرح فرص عمل للمصريين في السعودية.. التخصصات المطلوبة والرواتب

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت وزارة العمل المصرية عن توفر فرص عمل للمصريين في السعودية برواتب مجزية والعديد من المميزات وذلك للمواطنين الباحثين عن فرص عمل من حاملي الشهادات المختلفة داخل وخارج مصر كما أوضحت التخصصات المطلوبة في تلك الوظائف، ومن خلال موقع الخليج 365 يمكنكم التعرف على التفاصيل.

وزارة العمل تعلن عن توفر فرص عمل للمصريين في السعودية

أعلنت وزارة العمل المصرية عن توفر عدد 68 فرص عمل للمصريين في السعودية في إحدى شركات المقاولات الكبرى داخل المملكة، وذلك برواتب تتراوح ما بين 2500 إلى 8000 ريال سعودي في الشهر الواحد بجانب توفير سكن، تأمين طبي، سيارة، هاتف، ولاب توب وفقًا للوظيفة

وقد أوضحت الوزارة التخصصات المطلوبة وهي تشمل تخصصات هندسية وفنية وإشرافية، وأوضحت أن المتقدمين المنطبق عليها الشروط يمكنهم إرسال السيرة الذاتية الخاصة بهم بصيغة PDF عبر البريد الالكتروني [email protected]. بداية من يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2025 ولمدة خمسة أيام فقط.

التخصصات المطلوبة والرواتب في وظائف وزارة العمل في السعودية

وزارة العمل أوضحت أن التخصصات المطلوبة للعمل في إحدى شركات المقاولات الكبرى بالمملكة العربية السعودية تتضمن تخصصات هندسية وفنية وإشرافية، وهي تتمثل في الآتي:

12 مساح – خبرة في GPS والتوتال ستيشن براتب 4000 ريال سعودي في الشهر.

12 مهندس مراقبة جودة – خبرة 7 سنوات في مشاريع المياه والصرف براتب في الشهر الواحد يبلغ 6000 ريال.

12 أخصائي أمن وسلامة – خبرة 7 سنوات وشهادة OSHA –، براتب 4500 ريال سعودي في الشهر.

3 مدير مشروع، خبرة 12 سنة في مياه وصرف صحي براتب شهري 8000 ريال سعودي.

5 أخصائي GIS / خبرة 5 سنوات في نظم المعلومات الجغرافية والرسم الهندسي، الراتب الشهري يبلغ 4000 ريال سعودي.

12 مراقب عام، خبرة 6 سنوات في مشاريع المياه والصرف، والراتب يصل إلى 2500 ريال.

12 سباك، خبرة في مشاريع المياه والصرف براتب شهري 2000 ريال سعودي.

بذلك، يكون قد تم التعرف على تفاصيل إعلان وزارة العمل المصرية عن توفر فرص عمل للمصريين في السعودية بإحدى شركات المقاولات الشهيرة بالمملكة، وذلك برواتب عالية ومميزات متعددة.