تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 11-09-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-11 16:31PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر استناده لخط اتجاه صاعد على المدى القصير، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب القوية، ليستفيد من جديد بالضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وليهاجم مستوى المقاومة المهم 1.1730، تلك المقاومة التي كانت مستهدفاً سعرياً لنا في آخر تحليل للزوج، بالإضافة إلى ما سبق نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي.

 

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 1-5 سبتمبر 2025

 

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

 

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، ، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا

اشترك عبر تيليجرام
 

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (1-5 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل

