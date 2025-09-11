زيادة مخزونات النفط الأمريكية بنحو 4 ملايين برميل على خلاف المتوقع

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، عن استلامها موافقة هيئة التأمين على مقترح إعادة هيكلة الشركة لغرض التحول إلى شركة قابضة.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، يشمل مقترح إعادة الهيكلة تقسيم أعمال التأمين ونقلها إلى شركة تابعة جديدة.

ونوهت الشركة إلى أنها تعمل حاليًا على استكمال تفاصيل مقترح إعادة الهيكلة والتحول إلى شركة قابضة.

وأشارت إلى أن مقترح إعادة الهيكلة يخضع لموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، والتي سيتم الإعلان عن دعوتها في وقت لاحق، وسيخضع كذلك لاستكمال الإجراءات النظامية الأخرى ذات العلاقة.

كما لفتت إلى أنها ستنشر تعميمًا لمساهميها يتضمن تفاصيل مقترح تقسيم أعمال التأمين، قبل وقت كافٍ من الجمعية العامة غير العادية الخاصة بإعادة الهيكلة؛ حتى يتسنى لمساهمي الشركة التصويت على القرارات ذات العلاقة في الجمعية العامة غير العادية بدراية وإدراك.

وبينت الشركة أن مقترح إعادة الهيكلة يأتي في سياق رغبة الشركة في تحقيق طموحها في أن تصبح مجموعة وطنية رائدة في مجال الرعاية الصحية المتكاملة، والمساهمة في تحقيق أهداف الرعاية الصحية الأوسع للمملكة وفقًا لرؤية المملكة 2030.

وأكدت الشركة أنه لا يوجد أثر مالي على الشركة ولن تتأثر أعمال الشركة الحالية وستستمر بالعمل في السياق المعتاد، وستقوم الشركة بالإعلان عن أية تطورات جوهرية في حينها حسب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وقامت الشركة بتعيين شركة لازارد العربية السعودية مستشارا للشركة، وشركة زياد سمير خشيم للمحاماة والاستشارات القانونية مستشارا قانوني فيما يتعلق بمقترح إعادة الهيكلة والتحول إلى شركة قابضة.