ما هي متطلبات تجديد البطاقة المدنية للخدم في الكويت 2025؟ التفاصيل هنا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وردت العديد من التساؤلات من قبل الكثير من المواطنين في الكويت عن المتطلبات التي يلزم توافرها من أجل تجديد البطاقة المدنية للخدم إلكترونيًا، حيث تعتبر هذه الخدمة من بين أفضل وأهم الخدمات المقدمة من قبل الهيئة العامة للمعلومات المدنية حيث تعمل هذه الخدمة على إمكانية إصدار بطاقة مدنية سارية الصلاحية للخدم المتواجدين في الكويت وسوف نتعرف من خلال موقعنا الخليج 365 عن أبرز التفاصيل.

ما هي متطلبات تجديد البطاقة المدنية للخدم في الكويت 2025؟

أوضحت الهيئة العامة للمعلومات المدنية العديد من الشروط التي يتعين توافرها ليتم تجديد البطاقة المدنية للخدم بالكويت وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

إتاحة صورة شخصية حديثة للمواطن الكويتي في حالة قيامه باستخراج البطاقة المدنية من قبل.

تسليم البطاقة المدنية المستخرجة من قبل الجهات المختصة.

سداد رسوم تجديد البطاقة.

يشترط حضور مقدم الطلب وصاحب البطاقة بصفة شخصية إلى الهيئة لاستلام البطاقة.

خطوات تجديد البطاقة المدنية للخدم في الكويت

من الممكن تجديد البطاقة المدنية للخدم في الكويت بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للمعلومات المدنية “من هنا“. من ثم البحث عن خدمات الهيئة والنقر عليها. تحديد تجديد البطاقة من الخدمات المتاحة. إدراج الرقم المدني الخاص بالخادم في المربع المخصص. الضغط على أيقونة الاستعلام. من ثم النقر على اضغط هنا لدفع كافة الرسوم. سوف تظهر رسوم التجديد الخاصة بالخدمة منها النقر على دفع. سيتم الانتقال المباشر إلى الصفحة الخاصة بإدخال البيانات والتي تشتمل على اسم البنك والذي يجب اختياره من القائمة المنسدلة. إدخال رقم البطاقة الخاصة بالصراف الآلي وتاريخ انتهاء البطاقة والرقم السري. النقر على زر إرسال. سيتم الانتقال المباشر إلى الصفحة التي يتم من خلالها التأكيد على عملية الدفع والتي يمكن طباعتها لتكون ورقة رسمية موثوقة تثبت دفع رسوم التجديد.

رسوم تجديد البطاقة المدنية للخدم في الكويت 2025

أوضحت الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن رسوم تجديد البطاقة المدنية للخدم في الكويت هي 5 دينار كويتي لاستلام البطاقة الذكية بالإضافة إلى 0.250 دينار كويتي لرسوم المغلف، أي ما مجموعه 5.250 دينار كويتي.

تسعى الهيئة العامة للمعلومات المدنية من توفير كافة سبل الراحة للمواطنين حيث عملت على إتاحة إمكانية تجديد البطاقة المدنية بصورة إلكترونية حتى لا يكون المواطن بحاجة إلى الوقوف في طوابير من أجل تجديد البطاقة أو سداد رسوم التجديد.