الأرصاد الجوية تحذر من موجة حارة ورياح نشطة على الشرقية وأمطار غزيرة بجازان

الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية توضح أن طقس اليوم يشهد تباينًا ملحوظًا في مختلف أنحاء البلاد، حيث إن الأمطار الرعدية مستمرة في المناطق الجنوبية بينما تظل درجة الحرارة مرتفعة في المناطق الشرقية والوسطى من المملكة، ومن خلال موقع الخليج 365 يمكنكم التعرف على تفاصيل طقس اليوم.

الأرصاد الجوية توضح طقس اليوم في السعودية

أعلنت الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن تقريرها الذي يوضح طقس اليوم الأربعاء الموافق 30 يوليو 2025، حيث إنه يظهر نشاط جوي متنوع في مختلف مناطق المملكة، ويوجد توقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ينتج عنها جريان السيول يجانب بزخات من البرد ورياح نشطة تسبب إثارة الأتربة والغبار على عدة مناطق مثل مناطق جازان وعسير والباحة، بينما تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة

أما الرياح فسوف تكون مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق من الشرقية والرياض ومكة المكرمة، وقد تكون شبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان بينما يظل الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وعدة أجزاء من المنطقة الشرقية وعدة أجزاء من الرياض.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فالرياح السطحية سوف تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية ذات سرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتبلغ سرعتها 15-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، بينما تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية وسرعتها 10-32 كم/ساعة على الجزء الأوسط وارتفاع الموج يصل إلى 0.5 -1 متر على الجزء الشمالي والأوسط، و1- 2 متر على الجزء الجنوبي مع حالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.

درجات الحرارة المتوقعة في السعودية

من خلال الجدول الآتي يمكنكم التعرف على درجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء الموافق 30 يوليو 2025:

المدينة العظمى الصغرى مكة 43 32 أبها 29 18 تبوك 40 25 بريدة 45 28 المدينة المنورة 42 30 الرياض 47 31 جدة 41 31 الدمام 49 32 حائل 41 27

بذلك، يكون قد تم التعرف على طقس اليوم في السعودية الأربعاء الموافق 30 يوليو 2025 حسب ما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية، وينصح المواطنين والمقيمين بمتابعة طقس اليوم في السعودية واتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة في المناطق التي ستتعرض للأمطار والرياح.