إدارة صافولا توصي بشراء أسهم للاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين

أعلنت مجموعة صافولا عن عزمها شراء عدد من أسهمها للاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل للمديرين التنفيذيين لمجموعة صافولا وشركاتها الفرعية وذلك في ضوء موافقة مجلس إدارتها بتخصيصها بصفة سنوية لعدد ثلاث شرائح (Tranches) مستهدفة وذلك وفق المعايير والشروط المعتمدة للبرنامج والذي تم اطلاقه منذ العام 2020م.

وأشارت الشركة في بيان لها على موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" أن الهدف من الشراء يتمثل في الاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل، وذلك بهدف استقطاب الكفاءات والكوادر المتميزة والاحتفاظ بها وتحفيزها لمزيد من الأداء مما يساهم في تحقيق أهداف مجموعة صافولا.

وأوضحت الشركة أن عدد الأسهم المقرر شرائها يبلغ 2.8 مليون سهم من فئة الأسهم العادية، منوهة على أنه سيتم تمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية للشركة.

وذكرت صافولا أن نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء 0.27%.

وحسب بيان الشركة تجدر الإشارة إلى أنه سيتم أخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية في أقرب اجتماع لها على عملية الشراء وفق متطلبات الفقرة (4) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وسيتم استيفاء شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة (3) من المادة (17) من ذات اللائحة بموجب تقرير الملاءة المالية الذي سيتم إصداره من قبل مراجع حسابات الشركة وإرفاقه مع دعوة الجمعية العامة غير العادية التي ستتخذ القرار حيال هذه العملية.

علما بأن أسهم الخزينة المملوكة حالياً والتي سيتم شراؤها ليس لها حق تصويت في جمعيات المساهمين، ويمثل عدد الأسهم المقترح شراؤها 0.93% من إجمالي عدد أسهم رأس مال الشركة.