شكرا لقرائتكم خبر عن سهم أوراكل يقفز 40% في أفضل أداء يومي منذ عام 1992 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسهم أوراكل بنسبة 40% يوم الأربعاء بعد أن كشفت الشركة عن أرقام مذهلة للطلب على خدمات الحوسبة السحابية، لتضع نفسها على مسار مكاسب تاريخية.



بهذا الأداء، يتجه سهم عملاق الحوسبة السحابية نحو تسجيل أفضل يوم له منذ عام 1992، فيما تقترب الشركة بسرعة من حاجز التريليون دولار في القيمة السوقية، إذ بلغت حاليًا نحو 950 مليار دولار.



وقالت أوراكل في بيانها الثلاثاء بعد إغلاق التداول إنها تمتلك التزامات أداء متبقية بقيمة 455 مليار دولار، بزيادة قدرها 359% عن العام الماضي.



وقال بن رايتزس، رئيس أبحاث التكنولوجيا في ميليوس ريسيرش، في مقابلة مع برنامج Closing Bell: Overtime على قناة سي إن بي سي: "هذا تقرير تاريخي بحق من أوراكل مع هذا الحجم من التعاقدات المؤجلة. وول ستريت كانت تتوقع نحو 180 مليار دولار من التزامات الأداء، بينما الرقم الفعلي كان عدة أضعاف ذلك. هذا أمر مذهل."



وتُعد أوراكل من أبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي بفضل أعمالها في البنية التحتية السحابية وحصولها على معالجات إنفيديا الرسومية (GPUs) اللازمة لتشغيل أحمال العمل الضخمة. لكن المنافسة شديدة، حيث تتنافس الشركة مع مايكروسوفت وأمازون وغوغل على العملاء.



ومن المتوقع أن يضيف مؤسس أوراكل، لاري إليسون، نحو 100 مليار دولار إلى ثروته الشخصية، بعدما ذكرت وكالة بلومبرغ أنه تجاوز الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك ليصبح أغنى شخص في العالم.



وترى أوراكل أن إيراداتها من البنية التحتية السحابية ستبلغ 18 مليار دولار في السنة المالية 2026، على أن ترتفع إلى 32 مليار دولار ثم 73 مليار دولار و114 مليار دولار وصولًا إلى 144 مليار دولار خلال السنوات الأربع التالية.



ووصفت تعليقات المحللين هذه الأرقام بأنها "مذهلة" و"صادمة". فقد قال غيل لوريا من D.A. Davidson في برنامج Fast Money على CNBC إنها "مذهلة تمامًا"، فيما اعتبر محللو ويلز فارجو أن النتائج تمثل "تأكيدًا لحظة حاسمة" في مسار تجارة الذكاء الاصطناعي.



أما محللو دويتشه بنك فوصفوا نتائج أوراكل بأنها "مذهلة بحق"، مؤكدين في مذكرة الأربعاء أن الشركة عززت مكانتها كقائد في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية. وأبقوا على توصيتهم بشراء السهم مع رفع السعر المستهدف من 240 دولارًا إلى 335 دولارًا. وأضافوا:"في نحو 20 عامًا من تغطيتنا لأوراكل وصناعة البرمجيات بأكملها، هناك قلة من النتائج الفصلية التي تضاهي نتائج الربع الأول من السنة المالية الحالية سواء من حيث حجم المراجعة أو وضوح اللحظة."



كما قال محللو بنك أوف أميركا إن "حجم التعاقدات الاستثنائي" لدى أوراكل يرسخ مكانتها كـ "ممكّن رئيسي للذكاء الاصطناعي". ورفعوا تصنيف السهم من محايد إلى شراء في مذكرة الأربعاء. وأوضحوا: "رغم أن جدوى أرباح أعمال الذكاء الاصطناعي تبقى محل نقاش، من الواضح أن أوراكل تستحوذ على حصة متنامية في السوق الكبيرة سريعة النمو للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي."



ورغم هذه التوقعات الضخمة للإيرادات السحابية، فقد طغت على تقرير مالي فصلي مخيب للآمال نسبيًا، حيث جاءت نتائج أوراكل للربع الأول دون توقعات السوق.



سجلت الشركة أرباحًا معدلة بلغت 1.47 دولار للسهم، أقل قليلًا من التوقعات البالغة 1.48 دولار للسهم بحسب استطلاع LSEG. كما بلغت الإيرادات 14.93 مليار دولار، مقابل توقعات المحللين البالغة 15.04 مليار دولار.