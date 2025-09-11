تابعة للصناعات الكهربائية توقع عقوداً مع السعودية للكهرباء بقيمة 785.5 مليون ريال

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة خلال تداولات اليوم الخميس عقب صدور بيانات التضخم الرئيسية والتي رغم ارتفاعها لم تثني المستثمرين عن توقعاتهم بأن الفيدرالي سوف يخفض الفائدة هذا الشهر.



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم في الولايات المتحدة ارتفاع مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% خلال أغسطس آب الماضي متجاوزة التوقعات عند 0.3%، وسجلت القراءة السنوية للمؤشر 2.9%، وهو ما اتسق مع التوقعات.



وباستثناء بعض السلع المتذبذبة كالطاقة والغذاء، سجل مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية ارتفاعاً بنسبة 0.3% على أساس شهري، وبنسبة 3.1% على أساس سنوي، وهما قراءتان اتسقتا مع التوقعات.



يأتي ذلك بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين التي أظهرت تراجعًا غير متوقع بنسبة 0.1% وارتفاعاً بنسبة 2.6% على أساس سنوي.



هذا، وقد كشفت بيانات أخرى عن ارتفاع مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بمقدار 27 ألف طلب في الأسبوع الماضي مسجلة 263 ألف طلب، وهو ما تجاوز التوقعات البالغة 235 ألفاً.



ورغم تلك البيانات، لا توقعات الأسواق تشير إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع المزمع انعقاده يوم 17 سبتمبر أيلول، بحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة CME كم رفعوا قليلاً من رهاناتهم على احتمال خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.



وعلى صعيد التداولات، قفز مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% (ما يعادل 573 نقطة) إلى 46064 نقطة، وصعد مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8% (ما يعادل 50 نقطة) إلى 6582 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7% (ما يعادل 148 نقطة) إلى 22034 نقطة.