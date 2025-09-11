شكرا لقرائتكم خبر مطارات الدمام تتسلّم شهادة اعتماد تجربة العميل المستوى الرابع لمطار الملك فهد الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبهذه المناسبة، أوضح الرئيس التنفيذي لمطارات الدمام م. محمد بن علي الحسني أن حصول مطار الملك فهد الدولي على هذا الاعتماد الدولي يعكس رسالة مطارات الدمام الرامية إلى تقديم تجربة عملاء سلسة ضمن بيئة آمنة، ابتكارية، ومستدامة، ترتكز على كادر بشري شغوف، كما يؤكد نجاح المطار في تحقيق متطلبات معيارية عالمية ترتبط بتحسين تجربة العميل، الأمر الذي يعكس التزام مطارات الدمام المستمر بتحسين تجربة عملائها وتقديم خدمات ذات كفاءة وجودة عالية.
واختتم الحسني موضحا أن هذا الاعتماد يعتبر خطوة هامة ضمن السعي القائم لمواصلة مسيرة مطار الملك فهد الدولي نحو تحقيق التميز التشغيلي، مع التطلع المستقبلي للحصول على شهادة المستوى الخامس، والذي يمثل أعلى مستويات الاعتماد في تجربة العميل، بما يساهم في تعزيز مكانة مطار الملك فهد الدولي كأحد المطارات الرائدة على مستوى المنطقة.
