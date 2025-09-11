تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 11-09-2025

انخفض سعر عملة Alpha Quark Token (AQTUSDT) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة من السهم لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي السعر على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 1.0305، ليستهدف مستوى المقاومة 1.1210.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد