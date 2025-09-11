المركزي الأوروبي يُثبت أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي

تراجعت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم الخميس على الرغم من انخفاض الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية في ظل الرهان على خفض الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة.

ولا تزال الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها السلبية على أسواق المعادن باعتبار أن روسيا من أكبر منتجي المعادن الصناعية في العالم.



وتضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على روسيا وتلعب بورقة تغليظ العقوبات الاقتصادية من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا.



من ناحية أخرى، تراجع مؤشر الدولار بحلول الساعة 16:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.09 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.



وجاءت البيانات الاقتصادية متباينة، إذ أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر أغسطس ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.4%، متجاوزًا التقديرات البالغة 0.3%، بحسب مكتب إحصاءات العمل. غير أن القراءة السنوية بلغت 2.9%، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين.



أما التضخم الأساسي (Core CPI) الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3% على أساس شهري، وبنسبة 3.1% على أساس سنوي، وكلاهما جاء مطابقًا لتوقعات Dow Jones.



ويأتي هذا التقرير بعد يوم واحد فقط من بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) التي أظهرت تراجعًا غير متوقع بنسبة 0.1% على أساس شهري، فيما سجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 2.6% على أساس سنوي.



وفي بيانات أخرى يوم الخميس، أظهرت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية قفزة مفاجئة، إذ ارتفعت بمقدار 27 ألف طلب لتصل إلى 263 ألفًا في الأسبوع المنتهي في 6 سبتمبر، بعد التعديل الموسمي. وهو ما جاء أعلى من التوقعات البالغة 235 ألف طلب.



ورغم هذه البيانات، لا يزال المتداولون يتوقعون أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يوم 17 سبتمبر أيلول، وفقًا لأداة CME FedWatch. كما رفعوا قليلاً من رهاناتهم على احتمال خفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للنيكل في تمام الساعة 16:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 15.003 ألف دولار للطن.