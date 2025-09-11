شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة وجد الحياة بالسوق الموازية الإثنين المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت عملة البيتكوين (BTC-USD) صباح الخميس لتتجاوز حاجز 114 ألف دولار، مدعومة ببيانات تضخم أميركية جاءت أضعف من المتوقع وزيادة التدفقات المؤسسية على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية (Spot ETFs).



وقفزت العملة المشفّرة بعد أن أظهر مؤشر أسعار المنتجين (PPI) في الولايات المتحدة يوم الأربعاء تباطؤ التضخم بالجملة في أغسطس، مع انخفاض الأسعار بنسبة 0.1% على أساس شهري وتراجعها إلى 2.6% على أساس سنوي. وأتاح هذا التراجع غير المتوقع في PPI مجالًا أمام الأصول عالية المخاطر، دافعًا بيتكوين لاختراق مستوى 113 ألف دولار بقوة.



وبحسب بيانات CoinGecko، تم تداول بيتكوين عند 114,100 دولار وقت كتابة التقرير، بارتفاع يزيد على 2% يوم الخميس.



كما سجلت سوق العملات المشفرة ككل مكاسب، مع ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية بنسبة 1.5% لتصل إلى 4.06 تريليون دولار.



وتبع الإيثريوم (ETH-USD) البيتكوين صعودًا، إذ جرى تداوله بأكثر من 4,440 دولارًا في التعاملات المبكرة، بدعم من شهية المستثمرين تجاه صناديق ETF وعمليات التراكم على السلسلة (on-chain accumulation).



وقال تيموثي ميسير، رئيس الأبحاث في BRN: "مفاجأة PPI الهبوطية شكّلت محفزًا واضحًا، حيث ارتفعت بيتكوين إلى 114 ألف دولار وتسارعت التدفقات المؤسسية. السوق الآن يقف عند مفترق طرق: إذا جاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلك (CPI) أضعف من التوقعات، فمن المرجح أن يستمر الزخم مع انكماش التقلبات، أما إذا فاجأ الـCPI بالارتفاع، فستكون هناك عمليات تقليص مخاطر سريعة".



وأبرزت التدفقات إلى صناديق بيتكوين الفورية هذا التحول في المعنويات. فقد اجتذبت صناديق بيتكوين 757 مليون دولار من صافي التدفقات يوم 10 سبتمبر، لتسجل ثالث يوم على التوالي من المكاسب، وفق بيانات BRN.



كما شهدت صناديق إيثريوم (ETH-USD) تدفقات بلغت 172 مليون دولار، بينما أضافت شركة Bitmine للبنية التحتية البلوكتشين 46,255 إيثريوم (بقيمة نحو 201 مليون دولار) إلى حيازاتها، لترفع إجمالي ممتلكاتها إلى أكثر من 2.1 مليون إيثريوم (9.24 مليار دولار).



وفي سوق المشتقات، أظهر الأداء استعداد المتداولين لتحمّل مخاطر أكبر، إذ ارتفعت قيمة عقود بيتكوين الآجلة المفتوحة إلى 84.86 مليار دولار، في حين تراجعت عمليات التصفية (liquidations) القسرية إلى 37.96 مليون دولار، معظمها من المتعاملين الذين راهنوا ضد الصعود. كما ارتفع إجمالي التداول في عقود بيتكوين الآجلة إلى نحو 53 مليار دولار، مما يعكس نشاطًا مكثفًا من المستثمرين التقليديين وأولئك الذين يستخدمون الرافعة المالية.



ويتطلع المتداولون الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي (CPI) المقرر صدورها يوم الخميس لاختبار الزخم. فقراءة ثانية ضعيفة للتضخم قد تعزز الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيُقدم على ثلاث تخفيضات للفائدة بين الآن ونهاية العام. لكن قراءة أقوى من المتوقع قد تقلب التدفقات في صناديق بيتكوين إلى السلبية وتعيد الضغط على الأصول عالية المخاطر.



قرار الفيدرالي يلوح في الأفق



زيادة تدهور بيانات الوظائف الصادرة خلال يوليو وأغسطس وضعت الفيدرالي تحت ضغط لخفض أسعار الفائدة، في وقت بقي التضخم الأساسي فوق 3%، ما يتعارض مع الولاية المزدوجة للبنك المركزي.



وبالتالي، يتوقع المستثمرون أن يلجأ الفيدرالي لتحفيز الاقتصاد بخفض أكبر من المتوقع للفائدة. ومع أن الأسواق قد استوعبت بالفعل خفضًا ربع نقطة مئوية، فإن المضاربين يراهنون على خفض نصف نقطة مئوية، وهو ما قد يفسر ارتفاع التدفقات نحو صناديق بيتكوين، بحسب ستيفن غريغوري، مؤسس منصة التداول Vtrader.



وأظهر أداة FedWatch التابعة لـCME أن هناك احتمالًا بنسبة 92% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مقابل 8% فقط لاحتمال خفضها بـ50 نقطة أساس. أما مستخدمو منصة التنبؤات Myriad التابعة لشركة DASTAN (الشركة الأم لـDecrypt) فقد وضعوا احتمالية بنسبة 80% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.